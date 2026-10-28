Chuvas fortes voltam a ameaçar o Paraná; cidades da região podem registrar mais de 30 mm

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após alguns dias de tempo mais firme, a chuva deve voltar a atingir o Paraná a partir desta quinta-feira (29). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, abrangendo os 399 municípios do estado. O aviso começa à meia-noite de quinta-feira e segue até as 23h59 de sexta-feira (30).

Entre as regiões que exigem atenção está o Norte Pioneiro, onde algumas cidades aparecem entre as localidades com maiores volumes de chuva previstos para quinta-feira. De acordo com a Climatempo, Andirá pode registrar aproximadamente 32 milímetros, enquanto Jacarezinho tem previsão de 25,4 milímetros.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também indica volumes expressivos para os dois municípios, com previsão de 32,5 milímetros em Andirá e 24,4 milímetros em Jacarezinho nesta quinta-feira.

Norte Pioneiro está entre as regiões com maiores acumulados

Segundo a Climatempo, os maiores volumes previstos para quinta-feira estão concentrados principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Paraná.

Primeiro de Maio lidera a relação apresentada, com previsão de 39,5 milímetros. Na sequência aparecem Andirá, com 32 milímetros, e Jacarezinho, com 25,4 milímetros. Outros municípios do Norte do estado, como Porecatu e Centenário do Sul, também apresentam previsão de acumulados superiores a 20 milímetros.

Os valores representam estimativas meteorológicas e podem sofrer alterações conforme o deslocamento das áreas de instabilidade.

O que explica a volta das chuvas?

De acordo com a Climatempo, a mudança nas condições do tempo está relacionada ao avanço de um cavado atmosférico pelos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Esse sistema favorece a formação de instabilidades, especialmente quando combinado com a umidade disponível na atmosfera e o aquecimento ao longo do dia. Com isso, nuvens carregadas podem se desenvolver e provocar pancadas de chuva em diferentes regiões do Paraná.

Inmet alerta para chuva intensa e ventos fortes

Conforme o aviso do Inmet, as chuvas podem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Também são previstas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o alerta ser classificado como perigo potencial, o instituto aponta baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, especialmente nas cidades onde os acumulados previstos são mais elevados. O retorno da chuva acontece poucos dias após os temporais que atingiram diferentes regiões do Paraná na semana passada.

Com informações de G1 Paraná.