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Jaguariaíva recebe mais de R$ 800 mil em veículos e recursos para entidades sociais

Recursos anunciados pelo prefeito Juca Sloboda contemplam o Asilo, o CASMI e o Projeto Vida, além da aquisição de equipamentos para fortalecer o turismo e as atividades ambientais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/10/2026 às 14h09
Jaguariaíva recebe mais de R$ 800 mil em veículos e recursos para entidades sociais
Entre os equipamentos recebidos está uma lancha Ventura P25, que será utilizada como barco-escola no Rio Jaguariaíva. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou nesta semana novos investimentos que ultrapassam R$ 800 mil, contemplando entidades assistenciais, turismo e meio ambiente. Os recursos foram divulgados pelo prefeito Juca Sloboda e devem contribuir para melhorias na infraestrutura das instituições, no atendimento à população e no desenvolvimento de atividades ambientais.

Do montante, R$ 300 mil foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Moacyr Fadel. O valor será dividido igualmente entre três entidades assistenciais: o Asilo, o Centro de Assistência Social Maria Imaculada e o Projeto Vida. Cada instituição receberá R$ 100 mil.

Segundo o prefeito, os recursos poderão ser utilizados para melhorias estruturais, aquisição de equipamentos, realização de obras e compra de materiais necessários à manutenção dos serviços, especialmente aqueles voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"São recursos que vão ajudar essas entidades a investir em melhorias, equipamentos, obras e materiais essenciais para continuar acolhendo e cuidando de quem mais precisa", destacou Sloboda.

O prefeito também agradeceu ao deputado pela destinação da emenda. "Fica aqui o nosso agradecimento especial ao deputado Moacyr Fadel pela parceria, pela atenção e pelo compromisso com Jaguariaíva", afirmou.

Outros investimentos, superiores a R$ 500 mil, foram anunciados nesta quarta-feira (28), por meio de uma parceria entre o município e o Instituto Água e Terra (IAT).

Entre os equipamentos recebidos está uma lancha Ventura P25, que será utilizada como barco-escola no Rio Jaguariaíva, proporcionando atividades de educação ambiental e aproximando a população das riquezas naturais do município.

Segundo Juca, a iniciativa também contribuirá para valorizar o Parque Estadual do Vale do Codó, ampliando as possibilidades de atividades educativas e fortalecendo o potencial turístico da região.

"Uma conquista que nos enche de alegria! Nossa cidade acaba de receber uma lancha Ventura P25, por meio de uma parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), que vai fortalecer o turismo e as ações de educação ambiental no município", comemorou.

Além da embarcação, a parceria garantiu uma caminhonete para reforçar os serviços ambientais realizados pela administração municipal.

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