Que insetos são esses que invadiram as cidades desde o fim de semana?

Mas, afinal, que insetos são esses? Eles oferecem algum perigo à população? E por que tantos deles parecem ter surgido do nada?. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

É praticamente impossível andar pelas ruas das cidades da região e não dar de cara com diversos insetos voadores, muitos deles aparentemente em pleno acasalamento. A situação já dura vários dias e tem chamado a atenção dos moradores, principalmente pela quantidade desses pequenos animais, que parecem estar por toda parte. Mas, afinal, que insetos são esses? Eles oferecem algum perigo à população? E por que tantos deles parecem ter surgido do nada?

Desde o último fim de semana, moradores de municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais têm observado uma presença intensa de pequenos insetos, encontrados nas ruas, calçadas, comércios e até dentro das residências.

Uma das possíveis explicações para o fenômeno está relacionada às condições climáticas dos últimos dias. A combinação de chuvas frequentes, temperaturas favoráveis e umidade elevada cria um ambiente propício para a reprodução de determinadas espécies.

Entre as possibilidades estão os chamados mosquitos-dos-fungos, pequenos insetos que se desenvolvem em locais úmidos, especialmente onde existe matéria orgânica em decomposição. Entretanto, a identificação da espécie responsável pelo fenômeno ainda precisa ser confirmada.

Por que tantos insetos apareceram de repente?

Embora pareçam ter surgido do nada, o aparecimento pode estar relacionado ao ciclo natural de reprodução desses animais.

No caso dos mosquitos-dos-fungos, a umidade favorece a decomposição de folhas, raízes e outros materiais orgânicos, criando condições para o desenvolvimento de fungos que servem de alimento às larvas.

Com alimento disponível e temperaturas adequadas, milhares de insetos podem atingir a fase adulta em períodos próximos, provocando a impressão de uma infestação repentina.

Outro detalhe curioso é que a fase adulta desses pequenos animais costuma ser bastante curta e dedicada principalmente à reprodução.

Algumas espécies de insetos semelhantes, como os quironomídeos, também formam grandes enxames durante o acasalamento. Os machos podem se reunir em nuvens no ar para atrair as fêmeas, comportamento que chama a atenção de quem passa pelas ruas.

Mas esses insetos são perigosos?

A boa notícia é que tanto os mosquitos-dos-fungos quanto os quironomídeos não picam e não são conhecidos por transmitir doenças aos seres humanos, diferentemente do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

Apesar disso, podem provocar bastante incômodo quando aparecem em grandes quantidades, principalmente nas proximidades de residências e estabelecimentos comerciais.

No caso dos mosquitos-dos-fungos, algumas espécies também podem prejudicar plantas durante a fase de larva, alimentando-se de raízes jovens.

Até quando o fenômeno deve continuar?

A duração depende principalmente das condições climáticas. Enquanto houver umidade e ambientes favoráveis à reprodução, novas gerações poderão continuar aparecendo.

A redução das chuvas e da umidade pode contribuir para diminuir a quantidade desses insetos ao longo dos próximos dias. Ainda assim, sem identificar a espécie, não é possível determinar quando o fenômeno deve terminar.