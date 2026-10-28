Juca Sloboda decreta situação de emergência em Jaguariaíva

Decreto foi oficializado e já recebeu homologação do Governo do Estado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, decretou situação de emergência no município em razão dos prejuízos provocados pelas chuvas intensas e consecutivas que atingiram a cidade nas últimas semanas. A medida foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 788/2026 e, segundo a administração municipal, já recebeu homologação do Governo do Estado do Paraná. O objetivo é buscar recursos para recuperar a infraestrutura danificada e oferecer respaldo aos produtores rurais que enfrentam perdas na produção agrícola e pecuária.

O excesso de chuvas tem provocado transtornos em diferentes regiões de Jaguariaíva, afetando ruas, bueiros e estradas rurais. Além dos danos à infraestrutura, as condições climáticas têm dificultado a execução dos serviços de manutenção e recuperação realizados pela prefeitura.

Em pronunciamento, Juca Sloboda explicou que os problemas não atingem apenas a administração municipal, mas também comprometem atividades econômicas importantes, especialmente no setor agropecuário.

"O excesso de chuvas tem atrapalhado a prefeitura em muitas ações, muitas obras, principalmente na conservação de ruas, dos bueiros e das estradas. Mas, além da prefeitura, esse tempo tem atrapalhado muito os nossos produtores rurais", afirmou.

Chuvas provocam prejuízos aos produtores rurais

Um dos principais motivos para a decretação da situação de emergência é o impacto das chuvas sobre a produção rural de Jaguariaíva.

De acordo com o prefeito, o município enfrenta dificuldades justamente durante um período importante para o agronegócio, marcado pela colheita do trigo e pelo plantio da soja.

Além das lavouras, produtores de leite e responsáveis por granjas de aves e suínos também estão entre os afetados pelas condições climáticas.

Segundo Juca, o Sindicato Rural procurou a administração municipal solicitando apoio diante das perdas registradas nas propriedades e das dificuldades enfrentadas pelos agricultores.

"Estamos em plena colheita do trigo, plantio de soja, e as granjas de frango, de suínos e os produtores de leite estão sofrendo prejuízos. O pessoal está perdendo na produção, tanto na colheita quanto na época do plantio", explicou.

O decreto também busca oferecer respaldo documental aos produtores que necessitam comprovar os impactos dos eventos climáticos para solicitar benefícios e medidas de apoio.

Decreto busca recursos estaduais para recuperação das estradas

Com a situação de emergência homologada pelo Estado, a prefeitura pretende solicitar recursos destinados à recuperação das áreas afetadas, especialmente estradas rurais, ruas e outros pontos da infraestrutura municipal.

Segundo o prefeito, a medida também poderá auxiliar produtores rurais em procedimentos relacionados ao seguro agrícola e a pedidos de prorrogação de financiamentos em razão dos prejuízos sofridos.

A decretação, entretanto, não representa a liberação automática de recursos ou a concessão imediata desses benefícios, que dependem de solicitações, análises e critérios específicos.

"Nós fizemos o decreto declarando situação de emergência nas áreas do município de Jaguariaíva afetadas pelas tempestades e chuvas intensas. Esse decreto já foi homologado pelo Estado do Paraná", destacou Juca.

O prefeito acrescentou que a intenção é utilizar o reconhecimento da situação para buscar apoio financeiro junto ao Governo Estadual e colaborar com os produtores na apresentação dos documentos necessários às instituições responsáveis.