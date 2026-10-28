Jovem é executado a tiros na porta de casa em Telêmaco Borba

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TELÊMACO BORBA - Um jovem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (28), na Rua Gameleira, região da Área 6, em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi encontrada caída na entrada de uma residência, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O crime mobilizou equipes de diferentes forças de segurança e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações divulgadas, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o jovem caído próximo à porta do imóvel. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no endereço, mas apenas pôde constatar a morte da vítima.

O jovem apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo na cabeça, no peito e no braço esquerdo. Até o momento, sua identidade não foi oficialmente divulgada.

Polícia encontra munições e investiga circunstâncias do crime

Após a confirmação da morte, a área foi isolada para os trabalhos de perícia. Equipes da Polícia Científica realizaram os levantamentos necessários e recolheram quatro estojos de munição calibre .380, além de um fragmento de projétil encontrado próximo ao corpo.

Uma moradora que estava na residência no momento do crime relatou ter ouvido os disparos, mas afirmou que não presenciou a ação dos responsáveis.

As informações sobre a fuga dos suspeitos ainda são divergentes. Um dos relatos aponta que uma motocicleta teria deixado o local logo após os tiros. Outra versão indica que três indivíduos teriam fugido a pé.

Durante os levantamentos iniciais, não foram localizadas câmeras de segurança nas proximidades que pudessem auxiliar na identificação dos envolvidos.

Polícia Civil busca identificar os responsáveis

Além da Polícia Militar, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil e da Guarda Municipal. O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado e realizou o recolhimento do corpo para os procedimentos legais.

A Polícia Civil ficou responsável pela investigação e deverá apurar a dinâmica do homicídio, a possível motivação e a identidade dos envolvidos.

Até a última atualização das informações, não havia confirmação sobre suspeitos identificados ou presos.

O caso segue sob investigação.