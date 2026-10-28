Estado fez investimento recorde de R$ 2,8 bilhões em ciência, tecnologia e inovação

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado apresentou, nesta terça-feira (27), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, os resultados operacionais do Fundo Paraná de fomento científico, no período de 2019 a 2026, com aplicação recorde de R$ 2,8 bilhões. O balanço foi um dos destaques da 36ª Reunião do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT Paraná), que reuniu representantes governamentais, acadêmicos e setores empresariais. Os números evidenciam o ciclo histórico de investimentos que consolidou a expansão da pesquisa e da infraestrutura científica paranaense.

Nos últimos oito anos, o volume de recursos aplicados em programas e projetos de ciência, tecnologia e inovação colocou o Paraná na segunda posição nacional entre os estados que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Na prática, o aporte equivale a 0,34% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. O Fundo Paraná é a dotação constitucional que assegura a destinação de 2% da receita tributária do Estado para o fomento à ciência paranaense.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, destacou o compromisso com o fortalecimento da ciência. "Os resultados que apresentamos hoje mostram que o Paraná trata a ciência como prioridade e como instrumento de transformação. Investir em pesquisa e inovação é investir no desenvolvimento socioeconômico, na geração de emprego e renda e na melhoria da qualidade de vida da população. Seguimos firmes no compromisso de colocar a ciência a serviço da sociedade, consolidando o Paraná como referência nacional", afirmou.

Além da Seti, a operacionalização dos recursos envolve um conjunto de outras instituições, a exemplo da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia). Também participam a Fundação Araucária e o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), ambos vinculados à Seti. Completam a lista o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), ligados respectivamente à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e à Secretaria do Planejamento (SEPL). PROJETOS

Os recursos financiaram diferentes iniciativas, incluindo pesquisas aplicadas, laboratórios, parques tecnológicos e equipamentos científicos. Entre os projetos estão o Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com R$ 48,2 milhões; o Laboratório Especializado em Análises de Biogás e Biometano, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, com R$ 14,9 milhões; e o Centro de Inovação e Tecnologia Terra dos Pinheirais, em Irati, no Centro-Sul, com R$ 60,5 milhões.

FUNDO DE INVESTIMENTO

Os membros do CCT Paraná autorizaram a constituição ou o ingresso do Estado em um fundo de investimento em participações (FIP), a partir da captação de recursos dos setores público e privado. O objetivo é ampliar a atuação do Fundo Paraná no apoio à inovação, que passaria a contar com um mecanismo de apoio a empresas de base científica ou tecnológica em estágio mais avançado, além da subvenção econômica já oferecida. A proposta segue agora para as etapas de estruturação e regulamentação da governança do fundo.

O coordenador da Unidade Executiva do Fundo Paraná (UEF), Michel Jorge Samaha, destacou o momento de consolidação da ciência paranaense. "O Paraná vive um ciclo virtuoso de investimentos em ciência e tecnologia, com resultados que colocam o Estado em posição de destaque nacional. Esse avanço nos permite ampliar os instrumentos de apoio à inovação e pensar em novas formas de fomentar o desenvolvimento científico, sempre com transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos", salientou o gestor.

COLEGIADO

O CCT Paraná é um órgão colegiado de assessoramento superior do governo estadual, que tem como finalidade deliberar sobre diretrizes, prioridades e prestação de contas dos recursos aplicados no âmbito do Fundo Paraná. O conselho reúne representantes governamentais e da sociedade civil, lideranças dos trabalhadores e do empresariado local, além de membros da comunidade científica, tecnológica e de inovação do Paraná. Durante a 36ª reunião, foi aprovado o novo Regimento Interno do Conselho, assim como alterações no regulamento da UEF.

PRESENÇAS

Participaram da reunião os secretários estaduais Marcos Stamm (Inovação e Inteligência Artificial), Natalino Avance de Souza (Agricultura e Abastecimento) e Felipe Flessak (Indústria, Comércio e Serviços); o diretor-geral Isac Lima (Secretaria do Planejamento); e os presidentes Ramiro Wahrhaftig (Fundação Araucária), Eduardo Marafon (Tecpar), Altair Dorigo (IDR) e Jorge Callado (Ipardes). O encontro também reuniu reitores e vice-reitores de instituições públicas de ensino superior, além de gestores e técnicos de diferentes órgãos do Estado.