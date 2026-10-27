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PT do Paraná publica mensagem a Deltan: “Você é o próximo”

Publicação do diretório estadual do partido provocou reação de Deltan Dallagnol, que interpretou a mensagem como ameaça; registro de candidatura do ex-procurador ainda depende de julgamento definitivo no TSE

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
27/10/2026 às 14h12
PT do Paraná publica mensagem a Deltan: “Você é o próximo”
PT publica mensagem à Deltan. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Paraná publicou, nesta segunda-feira (26), uma imagem com a frase “Deltan, você é o próximo”, direcionada ao senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR). A publicação provocou reação do ex-procurador da Operação Lava Jato, que interpretou a mensagem como uma ameaça ao resultado obtido nas eleições deste ano.

A postagem foi divulgada um dia após o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25). O conteúdo não esclarecia a que situação se referia a expressão utilizada pelo partido, abrindo espaço para diferentes interpretações sobre seu significado.

Dallagnol respondeu por meio das redes sociais e criticou a manifestação do PT paranaense. Segundo ele, a mensagem representaria uma tentativa de atingir sua eleição ao Senado Federal.

“Não deu nem 24 horas depois da eleição, o PT já ameaça os 3 milhões de votos que o Paraná confiou a mim”, escreveu o senador eleito.

Na sequência, o ex-procurador relacionou a publicação a iniciativas de parlamentares de esquerda contra lideranças políticas da direita e afirmou considerar o episódio uma forma de perseguição política. Ele também pediu que seus apoiadores se manifestassem nas redes sociais.

A interpretação de ameaça, entretanto, foi apresentada por Dallagnol. O conteúdo divulgado pelo PT não especificou qual seria o sentido da frase nem apresentou, na publicação descrita, uma explicação sobre seu objetivo.

Registro de candidatura ainda depende do TSE

A repercussão ocorre enquanto Deltan Dallagnol aguarda uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral sobre seu registro de candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

O caso tem origem nas eleições de 2022, quando o ex-procurador foi eleito deputado federal pelo Paraná. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou seu registro de candidatura por unanimidade, provocando a perda do mandato parlamentar.

Na ocasião, os ministros entenderam que Dallagnol havia buscado contornar restrições previstas na Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal enquanto ainda respondia a procedimentos administrativos.

A decisão passou a ter consequências para sua situação eleitoral e voltou a ser discutida durante a disputa deste ano.

Recurso aguarda julgamento

Em 3 de outubro, o ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, indeferiu o registro de candidatura de Dallagnol para as eleições de 2026.

O ex-procurador apresentou recurso contra a decisão e pôde participar da disputa eleitoral, na qual obteve votos suficientes para conquistar uma das vagas do Paraná no Senado Federal.

Apesar do resultado nas urnas, sua situação jurídica ainda depende da análise do plenário do Tribunal Superior Eleitoral.

Os ministros deverão decidir se os efeitos da decisão aplicada em 2023 também impedem a candidatura de Dallagnol neste ano.

Enquanto o recurso não é julgado definitivamente, permanece a discussão sobre a validade de seu registro eleitoral.

Procurado pela imprensa, o PT do Paraná esclareceu que a publicação faz referência à disputa judicial envolvendo o registro de candidatura de Dallagnol. Segundo o diretório estadual, o partido pretende dar continuidade ao pedido de nulidade da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o encerramento do segundo turno.

O partido afirmou que espera uma decisão definitiva sobre o caso ainda neste ano. Já a defesa de Dallagnol sustenta que a cassação de seu mandato de deputado federal, ocorrida em 2023, não impede sua candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

Com informações de D'Ponta News.

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