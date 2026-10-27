Condenado por matar esposa a facadas na frente do filho é preso nos Campos Gerais

Homem foi preso na manhã desta terça-feira (27), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Foto: Reprodução/D'Ponta News

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 46 anos, condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da esposa, ocorrido em 2010, foi preso na manhã desta terça-feira (27), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, identificada como Dionísia Aparecida Honorato, tinha 26 anos e foi morta a facadas dentro da residência do casal, em Arapongas, no Norte do Estado. O crime foi presenciado pelo filho da mulher, que tinha apenas 11 anos na época.

O condenado, identificado como Márcio Nunes, foi localizado por agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) no bairro Oficinas, após levantamentos realizados pela equipe policial de Arapongas.

Segundo a corporação, o homem havia fugido para Ponta Grossa depois do crime, com o objetivo de se esconder e evitar a Justiça. A localização do condenado foi resultado do trabalho investigativo da Polícia Civil de Arapongas, que solicitou apoio operacional da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa para cumprir o mandado de prisão.

Mulher foi morta a facadas dentro de casa

O assassinato aconteceu na noite de 21 de novembro de 2010, na residência onde o casal morava, em Arapongas.

Conforme as informações policiais, Márcio atacou a esposa com diversos golpes de faca, atingindo regiões do tórax e das costas. A violência aconteceu na presença do filho da vítima, que tinha 11 anos e presenciou o ataque contra a mãe.

Após o assassinato, o homem também desferiu golpes de faca contra o próprio abdômen. Ele recebeu atendimento das equipes de socorro e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde sobreviveu aos ferimentos.

Condenado a 30 anos de prisão

O caso foi levado ao Tribunal do Júri da Comarca de Arapongas, que condenou Márcio Nunes a 30 anos de reclusão.

Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento também considerou o contexto de violência doméstica em que o crime foi cometido.

A Justiça determinou o cumprimento da pena em regime fechado, com execução imediata da sentença.

Após ser localizado e preso nesta terça-feira, Márcio foi encaminhado ao sistema penitenciário para iniciar o cumprimento da condenação.

Com informações de D'Ponta News.