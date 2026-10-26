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Cafés campeões na Ficafé são vendidos para compradora da Malásia

Lote produzido em Tomazina foi arrematado por R$ 7,5 mil a saca durante leilão realizado na Ficafé, em Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Portal JNN
26/10/2026 às 15h14
Cafés campeões na Ficafé são vendidos para compradora da Malásia
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - Os cafés especiais do Norte Pioneiro do Paraná ganharam projeção internacional após os dois lotes campeões do 14º Concurso de Qualidade de Cafés Especiais “Sabores do Norte Pioneiro do Paraná 2026” serem arrematados pela Capricornio Coffees para uma compradora da Malásia. A negociação ocorreu durante o leilão realizado na quinta-feira (22), no encerramento da 19ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), em Jacarezinho.

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O principal destaque foi o café produzido por Maristela Fátima da Silva Souza, de Tomazina, vencedor na categoria Natural, com 89,46 pontos. A saca de 30 quilos foi vendida por R$ 7,5 mil, valor próximo do recorde de R$ 7,8 mil registrado na edição de 2025 do concurso.

Na categoria Cereja Descascado, o primeiro lugar ficou com Edson Messias de Carvalho, de Joaquim Távora, que alcançou 87,96 pontos. O produtor também conquistou o terceiro lugar na categoria Natural.

Maristela acumula sete primeiros lugares em concursos de qualidade de café. Segundo a produtora, os investimentos em técnicas de secagem contribuíram para preservar as características dos grãos em um ano marcado por chuvas acima da média. Edson também destacou os investimentos realizados na propriedade e a orientação técnica recebida como fatores que contribuíram para o resultado.

O leilão deste ano contou com modalidades presencial e online, ampliando a participação de compradores de outros estados e do mercado internacional. A plataforma digital utilizada foi desenvolvida por estudantes do Instituto Federal do Paraná, em Jacarezinho, com apoio do Sebrae/PR.

A Ficafé e a Feira Sabores reuniram 2.520 visitantes, 81 expositores, 46 compradores e 525 produtores rurais ao longo de três dias de programação. Foram realizadas 85 atividades, que totalizaram 5.544 participações, com público proveniente de 140 municípios de seis estados brasileiros.

A comercialização internacional dos cafés premiados amplia a presença dos produtores do Norte Pioneiro em mercados especializados e destaca a qualidade da produção regional.

Foto: Divulgação.
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