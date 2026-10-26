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Pai, mãe e três filhos morrem em acidente com motorista bêbado e sem CNH no Paraná

Linha fina: Família morreu após colisão frontal na BR-373, em Candói; motorista de caminhonete, de 18 anos, fugiu do local, mas foi localizado em hospital e preso pela PRF

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
26/10/2026 às 14h07
Pai, mãe e três filhos morrem em acidente com motorista bêbado e sem CNH no Paraná
Tragédia aconteceu na noite deste domingo (25). Foto: Reprodução/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma tragédia na noite de domingo (25) provocou a morte de cinco pessoas da mesma família, incluindo três crianças, após uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete na BR-373, em Candói, na região Centro-Sul do Paraná. O motorista da caminhonete, um jovem de 18 anos, foi preso após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatar que ele dirigia embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As vítimas foram identificadas como Ronaldo Turok, de 29 anos, Camila Prado de Almeida, de 25, Isis Almeida de Oliveira, de 6 anos, e os gêmeos Anthony Prado Turok e Matteo Prado Turok, de apenas 9 meses.

O acidente aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 413 da rodovia. Os veículos envolvidos tinham placas de Carambeí e Candói.

Três vítimas morreram no local

Segundo a PRF, a violência da colisão provocou a morte de Camila e de dois filhos ainda no local do acidente. Ronaldo e um dos bebês chegaram a ser socorridos com vida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram durante o atendimento hospitalar.

O motorista da caminhonete deixou o local antes da chegada das equipes policiais, abandonando o próprio tio, de 54 anos, que estava como passageiro do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico em Candói.

Motorista estava embriagado e não tinha habilitação

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam informações de que o motorista da caminhonete havia procurado atendimento em uma unidade hospitalar do município.

Uma equipe da PRF se deslocou até o hospital e localizou o jovem, de 18 anos. Durante a fiscalização, os agentes constataram que ele não possuía habilitação para dirigir.

O teste do bafômetro apontou 0,54 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice superior ao limite de 0,34 mg/l utilizado para caracterizar crime de embriaguez ao volante.

Após receber alta médica, o motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Guarapuava.

Segundo a PRF, ele deverá responder por embriaguez ao volante, condução de veículo sem habilitação com geração de perigo de dano e fuga do local do acidente. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

Família havia sido notícia pelo nascimento dos gêmeos

Um detalhe tornou a tragédia ainda mais comovente. No início de 2026, a família havia sido notícia após Camila entrar em trabalho de parto enquanto trafegava pela BR-277.

Na ocasião, a gestante recebeu atendimento de equipes de socorro, com apoio da concessionária EPR Iguaçu. Um dos gêmeos nasceu dentro de uma ambulância, na base operacional da concessionária, em Candói.

O segundo bebê nasceu posteriormente no hospital, devido à necessidade de cuidados específicos durante o parto.

Nove meses depois, os dois meninos perderam a vida no acidente que também matou os pais e a irmã.

Despedida e comoção

A família morava no Assentamento Santa Clara, em Candói. O velório está previsto para começar às 20h desta segunda-feira (26), no pavilhão da Igreja São Pedro Apóstolo, em Foz do Jordão.

O sepultamento está marcado para terça-feira (27), às 10h, no Cemitério Municipal de Foz do Jordão.

A Prefeitura de Candói divulgou uma nota de pesar, manifestando solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Na publicação, a administração municipal lamentou a perda e desejou força aos familiares para enfrentar o momento de luto.

Com informações de G1 Paraná.

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