Deputada mais votada no Paraná sugere demissão de funcionários que votaram em Lula

“A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida!”, declarou a deputada eleita. Foto: Reprodução/Metrópoles

A deputada estadual eleita mais votada do Paraná, Jessica Ramos Moreno (PL), conhecida como Jessicão, provocou repercussão nas redes sociais após sugerir que empresários demitam funcionários que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi divulgada após o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Atualmente vereadora, Jessicão conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com 131.673 votos. Na publicação, ela orientou eleitores de direita a romper relações profissionais e pessoais com pessoas que apoiaram Lula nas urnas.

Segundo a parlamentar eleita, o voto no candidato petista teria consequências negativas para empresas e famílias.

"A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida!", declarou.

A manifestação também incluiu recomendações para que eleitores deixem de contratar prestadores de serviço e se afastem de amigos que tenham votado no presidente reeleito.

Declaração após resultado eleitoral

O posicionamento ocorreu após a vitória de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais.

Conforme os resultados informados na reportagem original, Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, somando mais de 64,2 milhões de votos. Flávio Bolsonaro recebeu 48,21%, aproximadamente 59,8 milhões de votos.

A declaração de Jessicão relaciona diretamente as escolhas políticas dos trabalhadores à manutenção de vínculos profissionais, levantando discussões sobre discriminação por posicionamento político no ambiente de trabalho.

No Brasil, dispensas motivadas por discriminação política podem ser questionadas judicialmente, conforme as circunstâncias e as provas de cada caso.

Trajetória política

Jessicão exerce seu segundo mandato como vereadora e ganhou projeção por propostas relacionadas a temas educacionais e medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19.

Entre as iniciativas mencionadas em sua trajetória estão a proibição do uso de linguagem neutra em materiais didáticos e a participação em proposta para derrubar a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos.

Com os 131.673 votos recebidos nas eleições estaduais, a parlamentar conquistou a primeira colocação entre os candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa do Paraná, segundo os dados apresentados na reportagem.

A manifestação sobre os eleitores de Lula amplia o debate sobre os limites entre posicionamentos políticos pessoais e decisões envolvendo relações de trabalho.

Com informações de Metrópoles.