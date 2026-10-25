STF prorroga votação até as 19h em todo o Brasil após problemas no transporte

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a prorrogação da votação do segundo turno das eleições 2026 até as 19h deste domingo (25) em todo o território nacional.

A medida foi motivada por problemas no transporte público, que comprometeram o deslocamento de eleitores até os locais de votação em diferentes regiões do Brasil. As situações mais preocupantes foram registradas nas capitais de São Paulo e da Bahia, onde a redução da circulação de ônibus e de outros meios de transporte coletivo provocou transtornos.

Com a decisão confirmada, o encerramento da votação, inicialmente previsto para as 17h, passa para as 19h, ampliando em duas horas o período disponível para que os brasileiros compareçam às urnas.

Crise no transporte provoca medida excepcional

Em Salvador, na Bahia, os problemas no transporte coletivo ganharam proporções ainda maiores. Segundo a reportagem, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, que estaria em Paris, diante da gravidade da situação registrada na capital baiana.

A prorrogação busca garantir o direito ao voto dos eleitores que enfrentaram dificuldades para chegar às seções eleitorais em razão das falhas no transporte público. A decisão tem abrangência nacional, incluindo o Paraná, onde os eleitores também participam neste domingo da escolha do próximo presidente da República.

A informação sobre a prorrogação foi publicada pelo UOL e ainda aguarda confirmação em comunicado oficial do STF ou do TSE.