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STF prorroga votação até as 19h em todo o Brasil após problemas no transporte

Decisão do ministro do STF e TSE ocorre após falhas no transporte coletivo prejudicarem o deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 17h09
STF prorroga votação até as 19h em todo o Brasil após problemas no transporte
Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a prorrogação da votação do segundo turno das eleições 2026 até as 19h deste domingo (25) em todo o território nacional. 

A medida foi motivada por problemas no transporte público, que comprometeram o deslocamento de eleitores até os locais de votação em diferentes regiões do Brasil. As situações mais preocupantes foram registradas nas capitais de São Paulo e da Bahia, onde a redução da circulação de ônibus e de outros meios de transporte coletivo provocou transtornos.

Com a decisão confirmada, o encerramento da votação, inicialmente previsto para as 17h, passa para as 19h, ampliando em duas horas o período disponível para que os brasileiros compareçam às urnas.

Crise no transporte provoca medida excepcional

Em Salvador, na Bahia, os problemas no transporte coletivo ganharam proporções ainda maiores. Segundo a reportagem, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, que estaria em Paris, diante da gravidade da situação registrada na capital baiana.

A prorrogação busca garantir o direito ao voto dos eleitores que enfrentaram dificuldades para chegar às seções eleitorais em razão das falhas no transporte público. A decisão tem abrangência nacional, incluindo o Paraná, onde os eleitores também participam neste domingo da escolha do próximo presidente da República.

A informação sobre a prorrogação foi publicada pelo UOL e ainda aguarda confirmação em comunicado oficial do STF ou do TSE.

 

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