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Paraná tem domingo de instabilidade com perigo para temporais, ventos fortes e granizo

Avisos meteorológicos apontam risco de chuvas intensas e rajadas de vento neste domingo (25); condições exigem atenção em diferentes regiões do Estado

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 12h11
Paraná tem domingo de instabilidade com perigo para temporais, ventos fortes e granizo
Os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a necessidade de cuidados. Imagem Inmet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta um domingo (25) de atenção às condições meteorológicas, com previsão de chuva, possibilidade de temporais, ventos fortes e queda de granizo em diferentes regiões do Estado. Os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a necessidade de cuidados, principalmente nas áreas onde as instabilidades podem provocar fenômenos mais intensos.

O cenário é de tempo instável, mas as condições não são iguais em todo o território paranaense. Enquanto algumas localidades podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, outras devem apresentar períodos de melhoria, com céu nublado e até aberturas de sol.

A preocupação maior está relacionada à possibilidade de temporais localizados, que podem provocar transtornos mesmo quando atingem pequenas áreas. Entre os principais riscos estão quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e danos em estruturas mais vulneráveis.

Inmet mantém alertas de tempestade

O Inmet mantém avisos meteorológicos de tempestade válidos até as 23h59 deste domingo (25), abrangendo áreas do Paraná e de outros estados brasileiros. Os comunicados incluem alertas amarelos, de perigo potencial, e laranjas, de perigo.

Nas áreas sob alerta laranja, a previsão considera a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, rajadas de vento de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Já o alerta amarelo prevê precipitações de até 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h.

Os números representam condições que podem ocorrer nas regiões abrangidas pelos avisos, não significando que todas as cidades registrarão fenômenos dessa intensidade.

Paraná registra acumulados expressivos de chuva

O fim de semana foi marcado por volumes elevados de precipitação em diferentes municípios paranaenses. Segundo informações meteorológicas divulgadas neste domingo, Guaraqueçaba, no Litoral, registrou acumulado de 456 milímetros, enquanto Pato Branco, no Sudoeste, teve 204,2 milímetros.

Em Francisco Beltrão, o volume informado chegou a 165,6 milímetros, e Cascavel registrou 52,4 milímetros. Os dados reforçam a intensidade das chuvas que atingiram o Estado antes da melhora prevista para este domingo.

 

 

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