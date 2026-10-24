Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizaram manifestações neste sábado (24) em cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. Os movimentos incluíram carreatas, concentrações em praças públicas e adesivagem de veículos, na véspera do segundo turno das eleições 2026, marcado para este domingo (25).

Em Jaguariaíva, centenas de veículos se reuniram na praça central da cidade para uma manifestação em apoio ao candidato do PL. Após a concentração, os participantes seguiram em carreata pelas ruas do centro e por diferentes vilas da cidade.

A movimentação também foi expressiva em Wenceslau Braz, onde centenas de veículos participaram de uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade. O ato reuniu apoiadores de Flávio Bolsonaro em uma das últimas manifestações de campanha antes da votação.

Santo Antônio da Platina também registra mobilização

Em Santo Antônio da Platina, apoiadores se concentraram na Praça Rui Barbosa para uma manifestação em favor do candidato. Embora a movimentação de veículos tenha sido menor em comparação com as outras cidades, o encontro também contou com a presença de um número expressivo de pessoas.

Durante a mobilização, foi realizado um adesivaço em apoio a Flávio Bolsonaro, com a identificação de veículos com materiais de campanha do candidato. As três cidades registraram manifestações na reta final da disputa presidencial, que coloca Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente a frente no segundo turno.

Região se prepara para votação de domingo

Segundo as informações sobre o primeiro turno, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina, municípios que voltaram a registrar manifestações de apoio neste sábado.

As carreatas e concentrações ocorreram um dia antes da votação que definirá o próximo presidente da República. Neste domingo (25), os eleitores retornarão às urnas para escolher entre os dois candidatos.