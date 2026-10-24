Publicidade

Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região

Manifestações reuniram apoiadores em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
24/10/2026 às 20h29
Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região
Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina. Fotos Divulgação Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizaram manifestações neste sábado (24) em cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. Os movimentos incluíram carreatas, concentrações em praças públicas e adesivagem de veículos, na véspera do segundo turno das eleições 2026, marcado para este domingo (25).

Em Jaguariaíva, centenas de veículos se reuniram na praça central da cidade para uma manifestação em apoio ao candidato do PL. Após a concentração, os participantes seguiram em carreata pelas ruas do centro e por diferentes vilas da cidade.

A movimentação também foi expressiva em Wenceslau Braz, onde centenas de veículos participaram de uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade. O ato reuniu apoiadores de Flávio Bolsonaro em uma das últimas manifestações de campanha antes da votação.

Santo Antônio da Platina também registra mobilização

Em Santo Antônio da Platina, apoiadores se concentraram na Praça Rui Barbosa para uma manifestação em favor do candidato. Embora a movimentação de veículos tenha sido menor em comparação com as outras cidades, o encontro também contou com a presença de um número expressivo de pessoas.

Durante a mobilização, foi realizado um adesivaço em apoio a Flávio Bolsonaro, com a identificação de veículos com materiais de campanha do candidato. As três cidades registraram manifestações na reta final da disputa presidencial, que coloca Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente a frente no segundo turno.

Região se prepara para votação de domingo

Segundo as informações sobre o primeiro turno, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina, municípios que voltaram a registrar manifestações de apoio neste sábado.

As carreatas e concentrações ocorreram um dia antes da votação que definirá o próximo presidente da República. Neste domingo (25), os eleitores retornarão às urnas para escolher entre os dois candidatos.

 

João Paulo Rosa, desaparecido há cerca de um ano. Foto: Divulgação
DESAPARECIDO Há 3 dias

Filha procura pai desaparecido há cerca de um ano em Jaguariaíva

Moradora de Carlópolis, jovem de 19 anos pede ajuda para encontrar João Paulo Rosa, visto pela última vez, segundo relato recebido pela família, em Arapoti

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva

Obras incluem pavimentação, moradias populares, escola integral, CMEIs, abastecimento de água e melhorias na saúde

 Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20). Foto: PRE
ACIDENTE NA PR-151 Há 4 dias

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), no trecho entre Sengés e o entroncamento com a PR-092, nos Campos gerais

 Ruas foram danificadas pelas chuvas intensas que atingiram o município nas últimas semanas. Foto: Divulgação
INFRAESTRUTURA Há 5 dias

Prefeitura de Jaguariaíva anuncia mais de R$ 500 mil para recuperação de ruas

Operação tapa-buracos começou nesta segunda-feira (19), após período de chuvas intensas; prefeito Juca Sloboda e vice Reginaldo Cheirubim acompanharam os trabalhos

 Mulher de 26 anos estava no Gol que atingiu o caminhão e a traseira de outro carro. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Mulher fica ferida em acidente entre três veículos na PR-092

Colisão envolveu dois carros e um caminhão no fim da tarde de quinta-feira (15) em Jaguariaíva; vítima de 26 anos foi encaminhada ao hospital

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
MOVIMENTO DA DIREITA Há 11 horas

Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região
BAIXA ADESÃO Há 15 horas

Ato pró Lula reúne grupo de pessoas em Wenceslau Braz neste sábado
HOJE Há 2 dias

Lula e Flávio Bolsonaro preparam suas armas para o último duelo antes da decisão nas urnas
ELEIÇÕES 2026 Há 2 dias

Paraná reforça segurança nos 399 municípios para o segundo turno das eleições neste domingo
QUASE R$ 100 MIL Há 2 dias

Vereadores são denunciados por suposto esquema de corrupção no Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados