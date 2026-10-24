Ato pró Lula reúne grupo de pessoas em Wenceslau Braz neste sábado

A passeata em apoio a Lula em Wenceslau Braz contou com um número reduzido de participantes. Fotos Redes Sociais

DA REDAÇÃO - WENCESLAU BRAZ

Um pequeno grupo de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma passeata pelas ruas de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste sábado (24). A manifestação aconteceu na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para domingo (25).

Os participantes percorreram ruas da região central da cidade em uma mobilização de apoio à candidatura de Lula, que disputa a Presidência da República contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A passeata em apoio a Lula em Wenceslau Braz contou com um número reduzido de participantes. Não há informações sobre a quantidade exata de pessoas que integraram o movimento. Também não é possível afirmar se a participação limitada esteve relacionada à adesão à manifestação ou às condições climáticas, já que a cidade registrou chuva durante a manhã.

A mobilização ocorreu no último dia antes da votação do segundo turno, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.