Publicidade

Ato pró Lula reúne grupo de pessoas em Wenceslau Braz neste sábado

Manifestação aconteceu na manhã deste sábado (24), na região central da cidade, e reuniu um pequeno grupo de participantes

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
24/10/2026 às 16h54
Ato pró Lula reúne grupo de pessoas em Wenceslau Braz neste sábado
A passeata em apoio a Lula em Wenceslau Braz contou com um número reduzido de participantes. Fotos Redes Sociais

DA REDAÇÃO - WENCESLAU BRAZ

Um pequeno grupo de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma passeata pelas ruas de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste sábado (24). A manifestação aconteceu na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para domingo (25).

Os participantes percorreram ruas da região central da cidade em uma mobilização de apoio à candidatura de Lula, que disputa a Presidência da República contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A passeata em apoio a Lula em Wenceslau Braz contou com um número reduzido de participantes. Não há informações sobre a quantidade exata de pessoas que integraram o movimento. Também não é possível afirmar se a participação limitada esteve relacionada à adesão à manifestação ou às condições climáticas, já que a cidade registrou chuva durante a manhã.

A mobilização ocorreu no último dia antes da votação do segundo turno, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina. Fotos Divulgação Redes Sociais
MOVIMENTO DA DIREITA Há 11 horas

Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região

Manifestações reuniram apoiadores em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais

 Parlamentares são de Guarapuava. Foto: Reprodução/G1 Paraná
QUASE R$ 100 MIL Há 2 dias

Vereadores são denunciados por suposto esquema de corrupção no Paraná

Presidente da Câmara de Guarapuava está entre os denunciados pelo Ministério Público; investigação aponta pagamentos para liberar uma construção irregular

 A previsão é da MetSul Meteorologia. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet
ALERTA MÁXIMO Há 4 dias

Chuva de até 300 mm ameaça o Paraná e acende alerta para enchentes nos próximos dias

Previsão da MetSul indica temporais intensos e prolongados a partir desta quarta-feira (21), com risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamento de rios.

 Paraná entra em alertas a partir desta quarta-feira (19). Foto: Reprodução/Bem Paraná
PREVISÃO DO TEMPO Há 5 dias

Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira

Inmet emitiu alerta para 178 municípios, com previsão de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo; instabilidade deve continuar até sexta-feira (23)

 O círculo luminoso, observado ao redor do Sol apresenta características de um halo solar de 22 graus. Fotos: Davi Gusttavo Turibio de Souza
“HALO SOLAR” Há 1 semana

Fenômenos raros formam espetáculo de cores no céu de Jaguariaíva e Wenceslau Braz

Halo solar e arco colorido chamaram a atenção de moradores de Wenceslau Braz, Jaguariaíva e cidades da região na manhã deste sábado (17)

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
MOVIMENTO DA DIREITA Há 11 horas

Carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro mobilizam centenas em Jaguariaíva, Wenceslau Braz e região
BAIXA ADESÃO Há 15 horas

Ato pró Lula reúne grupo de pessoas em Wenceslau Braz neste sábado
HOJE Há 2 dias

Lula e Flávio Bolsonaro preparam suas armas para o último duelo antes da decisão nas urnas
ELEIÇÕES 2026 Há 2 dias

Paraná reforça segurança nos 399 municípios para o segundo turno das eleições neste domingo
QUASE R$ 100 MIL Há 2 dias

Vereadores são denunciados por suposto esquema de corrupção no Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados