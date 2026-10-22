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Estado investe R$ 400 milhões em 440 barracões industriais desde 2019

Os recursos são destinados por meio de diferentes iniciativas estaduais, com destaque para as ações das Secretarias de Estado das Cidades (Secid) e da Indústria, Comércio e Serviços (Seic)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
22/10/2026 às 15h41
Estado investe R$ 400 milhões em 440 barracões industriais desde 2019
Foto: SECID

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O desenvolvimento econômico dos municípios paranaenses ganha impulso com os investimentos do Governo do Estado na construção de barracões industriais. Desde 2019, são aproximadamente R$ 400 milhões destinados à implantação de 440 estruturas em mais de 200 municípios, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo, atrair investimentos, fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades de emprego e renda.

Os recursos são destinados por meio de diferentes iniciativas estaduais, com destaque para as ações das Secretarias de Estado das Cidades (Secid) e da Indústria, Comércio e Serviços (Seic). As estruturas oferecem espaços para a instalação e expansão de empresas, especialmente micro e pequenos empreendedores, contribuindo para a geração de oportunidades e o desenvolvimento regional.

Os novos negócios movimentam o comércio, impulsionam a prestação de serviços e ampliam as oportunidades de trabalho, criando um ciclo de desenvolvimento que beneficia toda a comunidade. “Quando o poder público oferece essa estrutura, ajuda a transformar boas ideias em empresas, gerando empregos, renda e novas oportunidades para a população. É um investimento que movimenta a economia local, valoriza a capacidade empreendedora de cada cidade e contribui para o desenvolvimento do Paraná”, afirma Fernando Giacobo, secretário de Estado das Cidades. 

Além dos R$ 158 milhões dos barracões já entregues, o Governo do Paraná destinou mais aproximadamente R$ 122 milhões à construção de 164 barracões industriais em 112 municípios. As unidades concluídas representam uma oportunidade para que empreendedores locais ampliem suas atividades, estruturem seus negócios e contribuam para a movimentação da economia municipal.

Além das estruturas já entregues, outros 77 municípios contam com obras em execução, que somam R$ 79 milhões em investimentos. Há ainda projetos em fase de licitação, totalizando R$ 40 milhões e abrangendo mais 26 cidades.

Considerando as três etapas (obras concluídas, em execução e em licitação), os investimentos vinculados à Secid chegam a R$ 242 milhões, contemplando 215 municípios paranaenses.

A iniciativa reforça o papel do poder público na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento econômico, levando infraestrutura para municípios de todo Estado e criando oportunidades para quem deseja empreender e gerar empregos.

Estrutura fortalece empreendedores locais

Na cidade de Dois Vizinhos, no Sudoeste, um barracão industrial foi construído com investimento de R$ 380 mil a fundo perdido, sendo que a prefeitura cedeu o terreno. “O Interior tem talento, conhecimento e capacidade de empreender. Muitas vezes, o que falta é uma oportunidade para que esse potencial se transforme em atividade econômica. Para Dois Vizinhos, isso significa fortalecer os empreendedores locais e ampliar as possibilidades de trabalho perto de onde as pessoas vivem”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico de Dois Vizinhos, Catia Bonin.

Já em Flor da Serra do Sul, o Barracão Industrial, que custou R$ 969 mil com recursos via Secid e sem contrapartida do município, representa novas perspectivas para quem deseja expandir os negócios e gerar empregos. É o caso do empreendedor Eclaudir Vieira Alves, que encontrou na estrutura condições para fortalecer sua indústria têxtil e planejar os próximos passos da empresa. “Se eu fosse pagar um local próprio para a minha empresa, seria de R$ 6 mil a R$ 12 mil só de aluguel. O custo é muito alto. Com esse espaço, a empresa ganhou um novo impulso. Estamos nos preparando para crescer e também ajudar a girar a economia do município”, conta. 

Na mesma região, em Itapejara d’Oeste, o Barracão Industrial é uma  iniciativa que se soma à construção da Casa do Empreendedor, que contará com espaços para startups, coworking e serviços de apoio, capacitação e acesso ao crédito. Com investimento de R$ 439 mil por parte do Governo do Estado, a unidade, localizada na Rua José Albino Schuastz, está 81% executada.

O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, destaca que o barracão instalado no parque industrial, com investimento do Estado de R$ 401 mil, está praticamente pronto. “Agora, vamos realizar o chamamento público para selecionar quem poderá utilizar a estrutura. A proposta é que, à medida que essas empresas cresçam e conquistem seu espaço no mercado, o barracão possa receber novos empreendedores, dando a outras empresas a oportunidade de crescer e avançar”, destaca.

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