Filha procura pai desaparecido há cerca de um ano em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A angústia de não saber onde está o próprio pai levou uma jovem de 19 anos, moradora de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, a procurar a reportagem da Folha Extra em busca de ajuda. Paula Tanara Rosa está há cerca de um ano sem notícias do pai, João Paulo Rosa, de aproximadamente 45 anos, que costumava ficar entre cidades como Jaguariaíva, Arapoti, e Wenceslau Braz.

Segundo Paula, o último contato direto com o pai aconteceu em março do ano passado, quando ele estava trabalhando em uma chácara no município de Jaguariaíva. Na ocasião, João não informou o nome da propriedade nem sua localização exata.

Desde então, a família perdeu contato com ele. A única informação mais recente surgiu por meio de um conhecido, que relatou ter visto um homem que seria João Paulo em Arapoti. No entanto, a família não conseguiu confirmar o relato, e não há informações concretas sobre seu paradeiro.

Em conversa com a reportagem, Paula contou que o pai passou a viver de maneira itinerante após a morte de sua mãe, há cinco anos, vítima de câncer.

De acordo com a jovem, ele já enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas e, depois da perda da esposa, passou um período em Carlópolis antes de se mudar para um ônibus estacionado às margens de uma rodovia em Siqueira Campos.

Com o passar do tempo, ele começou a circular por diferentes municípios da região, sem manter residência fixa. Apesar das dificuldades, Paula afirma que o pai sempre encontrava uma maneira de entrar em contato com a família para avisar que estava bem.

“Ele sempre ligava, falando que estava bem, onde estava. Mas ele sempre dava notícias e sumiu de repente”, contou a jovem.

Paula também tem irmãs que moram em Wenceslau Braz e que costumavam repassar informações quando encontravam João pela região. Entretanto, há cerca de um ano, nenhuma delas conseguiu obter notícias concretas.

A informação mais recente recebida pela família indica que João Paulo teria sido visto em Arapoti, aparentemente vivendo em situação de rua.

Segundo Paula, um amigo de seu cunhado afirmou ter encontrado um homem com as características de seu pai no município. O relato, porém, não tem data definida e ainda não foi confirmado.

A jovem explica que João Paulo não costumava informar seus destinos e que, por viver de maneira itinerante, mantinha contato principalmente com pessoas que encontrava pelas ruas.

Além da falta de notícias, o histórico de saúde de João Paulo aumenta a preocupação da filha. Segundo Paula, o pai já sofreu um infarto e enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas. A possibilidade de ele passar mal sem que a família seja informada é um dos maiores temores da jovem.

“Eu fico nervosa pensando no que pode ter acontecido com ele. Minha preocupação é que ele já teve infarto e usa drogas, então tenho muito medo de ele acabar sofrendo um infarto de novo e morrer, e eu não ficar sabendo”, desabafou.

Sem saber se o pai continua em Jaguariaíva, Arapoti ou em alguma outra cidade da região, Paula decidiu tornar a busca pública e pedir ajuda à população.

A família espera que a divulgação do caso possa chegar a pessoas que tenham visto João Paulo Rosa recentemente ou que saibam informar seu paradeiro.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar João Paulo pode entrar em contato com a reportagem da Folha Extra, que poderá encaminhá-las à família.