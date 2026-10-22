Publicidade

Filha procura pai desaparecido há cerca de um ano em Jaguariaíva

Moradora de Carlópolis, jovem de 19 anos pede ajuda para encontrar João Paulo Rosa, visto pela última vez, segundo relato recebido pela família, em Arapoti

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
22/10/2026 às 14h39
Filha procura pai desaparecido há cerca de um ano em Jaguariaíva
João Paulo Rosa, desaparecido há cerca de um ano. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A angústia de não saber onde está o próprio pai levou uma jovem de 19 anos, moradora de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, a procurar a reportagem da Folha Extra em busca de ajuda. Paula Tanara Rosa está há cerca de um ano sem notícias do pai, João Paulo Rosa, de aproximadamente 45 anos, que costumava ficar entre cidades como Jaguariaíva, Arapoti, e Wenceslau Braz.

Segundo Paula, o último contato direto com o pai aconteceu em março do ano passado, quando ele estava trabalhando em uma chácara no município de Jaguariaíva. Na ocasião, João não informou o nome da propriedade nem sua localização exata.

Desde então, a família perdeu contato com ele. A única informação mais recente surgiu por meio de um conhecido, que relatou ter visto um homem que seria João Paulo em Arapoti. No entanto, a família não conseguiu confirmar o relato, e não há informações concretas sobre seu paradeiro.

Em conversa com a reportagem, Paula contou que o pai passou a viver de maneira itinerante após a morte de sua mãe, há cinco anos, vítima de câncer.

De acordo com a jovem, ele já enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas e, depois da perda da esposa, passou um período em Carlópolis antes de se mudar para um ônibus estacionado às margens de uma rodovia em Siqueira Campos.

Com o passar do tempo, ele começou a circular por diferentes municípios da região, sem manter residência fixa. Apesar das dificuldades, Paula afirma que o pai sempre encontrava uma maneira de entrar em contato com a família para avisar que estava bem.

“Ele sempre ligava, falando que estava bem, onde estava. Mas ele sempre dava notícias e sumiu de repente”, contou a jovem.

Paula também tem irmãs que moram em Wenceslau Braz e que costumavam repassar informações quando encontravam João pela região. Entretanto, há cerca de um ano, nenhuma delas conseguiu obter notícias concretas.

A informação mais recente recebida pela família indica que João Paulo teria sido visto em Arapoti, aparentemente vivendo em situação de rua.

Segundo Paula, um amigo de seu cunhado afirmou ter encontrado um homem com as características de seu pai no município. O relato, porém, não tem data definida e ainda não foi confirmado.

A jovem explica que João Paulo não costumava informar seus destinos e que, por viver de maneira itinerante, mantinha contato principalmente com pessoas que encontrava pelas ruas.

Além da falta de notícias, o histórico de saúde de João Paulo aumenta a preocupação da filha. Segundo Paula, o pai já sofreu um infarto e enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas. A possibilidade de ele passar mal sem que a família seja informada é um dos maiores temores da jovem.

“Eu fico nervosa pensando no que pode ter acontecido com ele. Minha preocupação é que ele já teve infarto e usa drogas, então tenho muito medo de ele acabar sofrendo um infarto de novo e morrer, e eu não ficar sabendo”, desabafou.

Sem saber se o pai continua em Jaguariaíva, Arapoti ou em alguma outra cidade da região, Paula decidiu tornar a busca pública e pedir ajuda à população.

A família espera que a divulgação do caso possa chegar a pessoas que tenham visto João Paulo Rosa recentemente ou que saibam informar seu paradeiro.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar João Paulo pode entrar em contato com a reportagem da Folha Extra, que poderá encaminhá-las à família.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva

Obras incluem pavimentação, moradias populares, escola integral, CMEIs, abastecimento de água e melhorias na saúde

 Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20). Foto: PRE
ACIDENTE NA PR-151 Há 1 dia

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), no trecho entre Sengés e o entroncamento com a PR-092, nos Campos gerais

 Ruas foram danificadas pelas chuvas intensas que atingiram o município nas últimas semanas. Foto: Divulgação
INFRAESTRUTURA Há 2 dias

Prefeitura de Jaguariaíva anuncia mais de R$ 500 mil para recuperação de ruas

Operação tapa-buracos começou nesta segunda-feira (19), após período de chuvas intensas; prefeito Juca Sloboda e vice Reginaldo Cheirubim acompanharam os trabalhos

 Mulher de 26 anos estava no Gol que atingiu o caminhão e a traseira de outro carro. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Mulher fica ferida em acidente entre três veículos na PR-092

Colisão envolveu dois carros e um caminhão no fim da tarde de quinta-feira (15) em Jaguariaíva; vítima de 26 anos foi encaminhada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES Há 7 dias

Juca declara apoio a Flávio Bolsonaro e convoca eleitores de Jaguariaíva

Prefeito participou de encontro com lideranças políticas em Curitiba e pediu mobilização da população em favor do candidato do PL à Presidência da República

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ORIENTAÇÃO Há 6 minutos

Sistema FAEP desenvolve cartilha sobre outorga de uso da água
ADI-PR Há 7 minutos

22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
ASSEMBLEIA Há 12 minutos

Comissão de Orçamento promove audiência pública sobre o monitoramento do Plano Plurianual
INVESTIMENTOS Há 14 minutos

Estado investe R$ 400 milhões em 440 barracões industriais desde 2019
NORTE PIONEIRO Há 25 minutos

Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados