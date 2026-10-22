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Rodovia de tragédias: PR-092 acumula 18 mortes e mais de 120 acidentes em dez meses

Trecho que passa por Jaguariaíva, Wenceslau Braz e segue para Siqueira Campos registra sequência de acidentes graves com diversos feridos e revela cenário preocupante em 2026

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
22/10/2026 às 13h45
Rodovia de tragédias: PR-092 acumula 18 mortes e mais de 120 acidentes em dez meses
Nos últimos dez meses foram registrados ao menos 120 acidentes de trânsito e 18 mortes até esta quarta-feira (21). Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS

A PR-092, uma das principais rodovias que cortam os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná, continua sendo cenário de acidentes graves. Com base nas ocorrências noticiadas pela Folha, nos últimos dez meses foram registrados ao menos 120 acidentes de trânsito e 18 mortes até esta quarta-feira (21), em trechos que passam por cidades como Jaguariaiva, Wenceslau Braz e Siqueira Campos.

Dos acidentes identificados pela reportagem, 15 tiveram vítimas fatais, totalizando 18 mortes. Os outros registros envolveram colisões, atropelamentos, capotamentos e saídas de pista sem óbitos, mas com situações que variaram de ocupantes ilesos a pessoas gravemente feridas.

A sequência mais recente aconteceu nesta quarta-feira (21), no trevo de acesso ao Contorno Sul, em Wenceslau Braz. Por volta das 13h30, dois carros colidiram, e ambos os motoristas ficaram feridos. Já à noite, um caminhão saiu da pista após um automóvel realizar uma ultrapassagem em local proibido. O motorista saiu ileso. Ainda durante a tarde, três carretas se envolveram em um acidente em Arapoti, e o acidente deixou um homem ferido.

Já o último acidente fatal na PR-092 aconteceu no domingo (18), e teve como vítima um adolescente de 17 anos. Conforme informações apuradas pela reportagem, o jovem seguia de Arapoti para Wenceslau Braz quando, próximo ao Distrito de Calógeras, colidiu com uma carreta. A gravidade do acidente foi tão intensa, que o tanque da motocicleta chegou a ser arrancado.

Entre as tragédias mais marcantes do ano está o acidente registrado em 17 de abril, entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos. A colisão frontal entre um carro e uma carreta provocou a morte de três pessoas de uma mesma família: Luci Munhoz Nazareth, sua filha Maria Eduarda e o neto Pedro.

Segundo informações apuradas pela Folha na ocasião, o automóvel teria se envolvido na colisão durante uma tentativa de ultrapassagem. Com a violência do impacto, o carro rodopiou, tombou lateralmente e foi tomado pelas chamas. As três vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local. A tragédia provocou profunda comoção em Wenceslau Braz, onde a família era conhecida.

Acidente em 18 de março, no Contorno Sul em Wenceslau Braz, terminou com a morte de uma enfermeira e um paciente. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Outra ocorrência que marcou o Norte Pioneiro aconteceu em 18 de março, no trevo de acesso ao Contorno Sul, em Wenceslau Braz, mesmo local dos dois acidentes registrados nesta quarta-feira.

Uma ambulância da prefeitura de São José da Boa Vista se envolveu em uma colisão com um caminhão, provocando a morte da enfermeira Gislaine Ferreira dos Santos Cruz, de 34 anos, e do paciente Silvio Ferreira de Almeida, de 81 anos.

Os dois retornavam de Ibaiti, onde o idoso havia realizado um exame de tomografia. Gislaine, moradora de Santana do Itararé, trabalhava na área da saúde e acompanhava o paciente durante o transporte. A profissional deixou uma filha de sete anos.

Além dos registros reunidos pela reportagem, dados da concessionária EPR Litoral Pioneiro, divulgados pelo Portal Voz do Povo de Arapoti, apontaram 114 acidentes e 12 mortes entre 1º de janeiro e 27 de julho, somente nos trechos da PR-092 que liga Jaguariaíva, Arapoti e Wenceslau Braz.

Apenas neste período, as ocorrências já haviam deixado 86 pessoas feridas. O segmento entre Arapoti e Wenceslau Braz, compreendido entre os quilômetros 231 e 270, concentrou 58 acidentes e seis mortes. Já entre Jaguariaíva e Arapoti, do km 200 ao km 230, foram registrados 56 acidentes e outras seis mortes.

Os números chamam ainda mais a atenção quando se considera a importância da PR-092 para os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná. A rodovia é uma das principais ligações entre municípios das duas regiões e recebe diariamente um intenso fluxo de veículos, incluindo carros de passeio, motocicletas, ônibus, caminhões e carretas utilizados no transporte de cargas.

Além de ser fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial, a estrada faz parte da rotina de milhares de pessoas que dependem dela para trabalhar, estudar, buscar atendimento médico ou se deslocar entre cidades. Diante dessa movimentação constante, a sequência de acidentes graves e mortes reforça a preocupação com a segurança de quem trafega pela rodovia.

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