Carreta carregada com óleo vegetal tomba e pega fogo na PR-153, nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

VENTANIA - Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21), na PR-153, em Ventania, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 11h36, no quilômetro 141 da rodovia, e mobilizou equipes de emergência. Assista o vídeo no Instagram da Folha.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, o incêndio começou após o tombamento do veículo de carga. Os militares foram acionados para combater as chamas e evitar que o fogo se espalhasse.

Após controlar o incêndio, os bombeiros também atuaram na organização do tráfego no trecho, garantindo a segurança dos demais motoristas que passavam pelo local.

Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista saiu com ferimentos leves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As circunstâncias que provocaram o tombamento não foram divulgadas.

Com informações de Portal Ibaiti.