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Homem é encontrado morto dentro de apartamento nos Campos Gerais

Caso aconteceu nesta quarta-feira (21) em Ponta Grossa; moradores perceberam o imóvel aberto durante o dia e encontraram o corpo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
21/10/2026 às 17h36
Homem é encontrado morto dentro de apartamento nos Campos Gerais
Equipes do Samu atendem a ocorrência - Foto: Igor Rugilo/aRede.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um homem foi encontrado morto dentro de um apartamento localizado na Avenida Vicente Machado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde desta quarta-feira (21).

De acordo com informações preliminares, pessoas perceberam que o imóvel estava aberto durante boa parte do dia e, diante da situação, decidiram verificar o que havia acontecido. Ao entrarem no apartamento, encontraram o homem já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local para atender à ocorrência.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, assim como as circunstâncias e a causa da morte. Não há informações oficiais sobre a existência de sinais de violência.

O caso deverá ser esclarecido pelas autoridades competentes.

Com informações de A Rede.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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