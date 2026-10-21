Homem é encontrado morto dentro de apartamento nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um homem foi encontrado morto dentro de um apartamento localizado na Avenida Vicente Machado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde desta quarta-feira (21).

De acordo com informações preliminares, pessoas perceberam que o imóvel estava aberto durante boa parte do dia e, diante da situação, decidiram verificar o que havia acontecido. Ao entrarem no apartamento, encontraram o homem já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local para atender à ocorrência.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, assim como as circunstâncias e a causa da morte. Não há informações oficiais sobre a existência de sinais de violência.

O caso deverá ser esclarecido pelas autoridades competentes.

Com informações de A Rede.