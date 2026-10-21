Chuva de até 300 mm ameaça o Paraná e acende alerta para enchentes nos próximos dias

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está em alerta para um novo período de chuvas intensas, com acumulados que podem chegar a 300 milímetros em algumas regiões do estado nos próximos dias. A previsão é da MetSul Meteorologia, que aponta a possibilidade de temporais prolongados entre esta quarta-feira (21) e o início da próxima semana, aumentando o risco de enchentes, enxurradas e deslizamentos.

De acordo com a MetSul, o Paraná deve ser o estado mais atingido pelo volume de precipitação na Região Sul. Os modelos meteorológicos indicam acumulados médios entre 100 mm e 150 mm, com possibilidade de registros pontuais entre 200 mm e 300 mm.

A instabilidade começa a ganhar força no fim desta quarta-feira (21), atingindo diferentes áreas do Paraná, Santa Catarina e Ri o Grande do Sul. Na quinta-feira (22), as chuvas avançam pelo território paranaense, com possibilidade de precipitações mais intensas entre as regiões Sudoeste e Centro do estado.

A situação deve se agravar a partir de sexta-feira (23), quando a chuva tende a se espalhar por grande parte da Região Sul. Em algumas localidades do Paraná e do Oeste catarinense, os acumulados podem variar entre 50 mm e 100 mm em apenas 24 horas.

Fim de semana deve ser marcado por temporais

Segundo a previsão, o mau tempo deve continuar durante o fim de semana. No sábado (24), as precipitações ganham intensidade em diversas regiões paranaenses, enquanto no domingo (25) a instabilidade permanece, principalmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina.

A tendência é de que a chuva perca força gradualmente a partir de segunda-feira (26). Entretanto, a nebulosidade e a possibilidade de garoa ainda devem persistir até terça-feira (27).

Risco de enchentes e deslizamentos preocupa

O elevado volume de chuva previsto para um curto intervalo de tempo aumenta a preocupação com possíveis transtornos em diferentes municípios paranaenses.

Entre os principais riscos apontados estão alagamentos em áreas urbanas, enxurradas, deslizamentos de terra, quedas de barreiras e interdições de rodovias. Estradas rurais e pontilhões também podem ser afetados pelo aumento do volume de água.

Outro fator que agrava o cenário é a condição do solo, que já apresenta elevada umidade em decorrência das chuvas registradas nas últimas semanas. Com isso, novas precipitações intensas podem provocar a rápida elevação do nível dos rios.

A atenção é especialmente importante nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e Piquiri, onde há preocupação com a possibilidade de cheias e transbordamentos.

As projeções são baseadas em modelos meteorológicos internacionais analisados pela MetSul, incluindo ECMWF, Icon, CMC e UKMET. Embora exista concordância entre os sistemas quanto ao potencial de chuva intensa, os volumes e as áreas mais atingidas ainda podem sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas.