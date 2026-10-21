Grave acidente deixa dois feridos na PR-092, em Wenceslau Braz

A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro Robust, deixando os dois motoristas feridos. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (21), por volta das 13h30, na PR-092, no trevo do Contorno Sul, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro Robust, deixando os dois motoristas feridos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, que esteve no local do acidente, o condutor do Fiat Uno retornava do almoço para o trabalho quando, ao tentar atravessar o cruzamento do trevo, acabou colidindo com a Saveiro, que trafegava pela rodovia no sentido Arapoti–Wenceslau Braz.

Segundo o relato de um familiar do motorista do Uno, que acompanhava a ocorrência no local, o condutor aguardava para realizar a travessia quando uma carreta passou pela rodovia no sentido Wenceslau Braz–Arapoti, obstruindo momentaneamente sua visão.

Ainda conforme o familiar, o motorista havia observado anteriormente o fluxo de veículos no sentido contrário e não identificado a aproximação de outros automóveis. Após a passagem da carreta, ele iniciou a travessia, momento em que ocorreu a colisão com a Saveiro.

Com a força do impacto, o Fiat Uno ficou bastante destruído, apresentando danos em praticamente toda a estrutura. A Saveiro Robust também sofreu danos significativos, principalmente na parte dianteira.

Os dois condutores receberam atendimento das equipes de socorro e foram encaminhados ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para avaliação médica.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.