Estado supera metas da saúde na prestação de contas do segundo quadrimestre de 2026

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apresentou nesta terça-feira (20), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2026. O relatório apontou a redução de 41% na quantidade de usuários que aguardavam cirurgias eletivas no Sistema de Regulação Ambulatorial do Paraná (CARE), resultado superior à meta de redução de 26% estabelecida neste período.

A apresentação foi conduzida pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, durante audiência pública da Comissão de Saúde Pública da Casa. O balanço também registrou redução de 33% na fila para consultas e exames especializados, diante de uma meta de 30%, além de avanços importantes na atenção primária, regulação e assistência hospitalar de média complexidade.

Para César Neves, os resultados apresentados refletem o trabalho de organização da rede e da ampliação do acesso da população aos serviços de saúde em todas as regiões do Estado. “Alcançamos e superamos a maioria das metas e algumas extremamente relevantes”, afirmou César Neves. “Continuamos avançando com números superlativos no nosso Opera Paraná, que se consolidou como o maior programa de cirurgias eletivas do Estado do Paraná”, acrescentou o secretário.

REGULAÇÃO E ATENDIMENTOS

A regulação ambulatorial alcançou 94% dos estabelecimentos contratualizados pela Sesa, superando a meta de 52% prevista para o indicador. O relatório também registrou aumento de 21,5% nos atendimentos ambulatoriais nas unidades próprias do Estado, enquanto a meta era ampliar esse volume em 5%.

No recorte da produção hospitalar de maio e junho, foram realizados 120.469 procedimentos de média e alta complexidade nos serviços próprios e privados contratados pelo SUS no Paraná. Desse total, 55.263 foram procedimentos cirúrgicos e 1.107 corresponderam a procedimentos de transplantes de órgãos, tecidos e células. O valor total investido nessa área ultrapassa a marca de R$ 238,4 milhões.

A diretora de Contratualização e Regulação da Sesa, Raquel Mazetti Castro, destacou a construção do Opera Paraná como uma das estratégias para ampliar a realização de cirurgias eletivas. “Construímos o nosso grande programa de cirurgias eletivas, o programa Opera Paraná, que hoje é uma referência para todo o Brasil”, afirmou. “A saúde pública se faz com resultado na ponta. Quando ampliamos a regulação, fortalecemos nossas unidades e reduzimos as filas, damos mais agilidade ao atendimento e mais segurança para quem depende do SUS”, disse.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Os indicadores do Plano Estadual de Saúde também apontaram metas superadas. A cobertura da Atenção Primária à Saúde chegou a 97,25% da população paranaense, acima da meta de 97%. Na assistência materno-infantil, 89,4% das gestantes fizeram sete ou mais consultas de pré-natal, enquanto o objetivo era de 89%.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, disse que a ampla cobertura da Atenção Primária à Saúde fortalece a rede de cuidados no Estado e o trabalho desenvolvido por equipes das regionais e dos municípios. “Também estamos entre os melhores do Brasil. Quase 100% de cobertura da Atenção Primária à Saúde. Isso é muito orgulho para o Paraná, para todas as nossas equipes das regionais, dos municípios paranaenses”, afirmou.

A triagem neonatal com quatro testes alcançou a marca de 95,9% dos nascidos vivos, acima da meta de 95%. A avaliação multidimensional da pessoa idosa foi mantida em 86,71%, superando a meta de 80%.

A prestação de contas também revela que a Atenção Primária já promoveu 52.387 atividade coletivas de práticas corporais e atividade física, diante de uma meta de 42.348.

RECURSOS

De janeiro a agosto, o Estado empenhou R$ 5,18 bilhões em ações e serviços públicos de saúde. O valor corresponde a 13,46% da Receita Líquida de Impostos no período, conforme demonstrativo apresentado no relatório, e supera o mínimo constitucional exigido por lei, que é de 12%.

OBRAS

A diretora de Obras da Sesa, Marianna Cardoso, disse que os investimentos em infraestrutura são acompanhados em conjunto com os municípios para que se convertam em melhores serviços à população. “A gente acompanha, dá suporte e apoio aos municípios e o resultado está aí para que toda a população possa ver. Mais de duas mil obras e cerca de R$ 2 bilhões movimentados”, afirmou Marianna Cardoso.

BALANÇO DA GESTÃO

O presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa, deputado Tercílio Turini, avaliou que a prestação de contas evidenciou avanços na área da saúde ao longo da gestão. “Realmente, a saúde, como praticamente todas as áreas do Governo Ratinho Junior, avançou. O Paraná avançou em praticamente todas as áreas. E, na saúde também, nós tivemos aí um saldo extremamente positivo”, disse Tercílio Turini.

A deputada Márcia Huçulak destacou, no encerramento da audiência, o empenho da equipe da Sesa e a importância de preservar os avanços obtidos. “Gratidão é a palavra para todos, e sintam-se com o coração sereno, que vocês fizeram o melhor, com certeza. Parabéns”, afirmou Márcia Huçulak.

PRESENÇAS

Estiveram presentes na audiência o diretor executivo da Sesa, Ian Sonda; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes; o diretor do Fundo Estadual de Saúde, Adriano Rissati; a diretora de Obras da Sesa, Marianna Cardoso; a diretora de Contratualização e Regulação da Sesa, Raquel Mazetti Castro.