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Prefeitura de Jaguariaíva anuncia mais de R$ 500 mil para recuperação de ruas

Operação tapa-buracos começou nesta segunda-feira (19), após período de chuvas intensas; prefeito Juca Sloboda e vice Reginaldo Cheirubim acompanharam os trabalhos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
20/10/2026 às 13h22
Prefeitura de Jaguariaíva anuncia mais de R$ 500 mil para recuperação de ruas
Ruas foram danificadas pelas chuvas intensas que atingiram o município nas últimas semanas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, anunciou um investimento de mais de R$ 500 mil na recuperação das ruas do município. Os trabalhos da operação tapa-buracos começaram nesta segunda-feira (19), após uma trégua nas chuvas que atingiram a região nas últimas semanas e contribuíram para o surgimento de buracos em diferentes pontos da cidade.

“Estava com muita necessidade. Foi muita chuva, e surgiram muitos buracos na cidade. Agora estamos trabalhando para recuperar as ruas”, destacou o prefeito Juca Sloboda.

O prefeito Juca Sloboda, acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim, esteve na Rua Marechal Cândido Rondon para acompanhar de perto a execução dos serviços. A iniciativa faz parte de um cronograma de manutenção da malha viária urbana, que prevê intervenções em diversos bairros no final deste mês de outubro e em novembro.

Durante a visita, o prefeito destacou a necessidade das obras diante dos problemas provocados pelo período chuvoso. “Estava com muita necessidade. Foi muita chuva, e surgiram muitos buracos na cidade. Agora estamos trabalhando para recuperar as ruas”, afirmou Juca Sloboda.

O vice-prefeito Reginaldo Cheirubim também comentou sobre as condições das vias e ressaltou o investimento previsto pela administração municipal para solucionar os problemas.

“Pegamos um período de instabilidade, muita chuva, e abriram buracos em quase toda a cidade. Mas o importante é que a população tenha conhecimento: o município vai investir mais de meio milhão de reais para tapar esses buracos. Outubro e novembro vamos sanar todos estes problemas”, disse Cheirubim.

De acordo com a administração municipal, a operação foi iniciada pelos bairros Primavera, Portal do Sertão e Santa Cecília, com previsão de avançar para o Samambaia e a região central de Jaguariaíva, além de outros pontos que necessitam de manutenção.

A programação dos trabalhos, no entanto, depende das condições climáticas. Com novas previsões de chuva para os próximos dias, a prefeitura acompanha a situação do tempo para dar continuidade às intervenções.

A expectativa da administração municipal é que o investimento anunciado permita ampliar os serviços de manutenção e recuperar os trechos danificados pelas chuvas. Conforme o cronograma apresentado pelo vice-prefeito, a meta é atender os pontos mais críticos e solucionar os problemas identificados até o final de novembro, desde que as condições climáticas permitam a continuidade dos trabalhos.

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