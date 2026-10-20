Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
Após uma sequência de dias ensolarados e temperaturas mais amenas, o Paraná deve voltar a registrar chuvas e temporais a partir desta quarta-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de perigo potencial para tempestades, com previsão de ventos fortes, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões do Estado.
Segundo as informações meteorológicas divulgadas, o primeiro alerta abrange 178 municípios, principalmente nas regiões central e oeste do Paraná. Os avisos indicam possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de até 60 km/h. A instabilidade deve permanecer em diferentes áreas do território paranaense pelo menos até sexta-feira (23).
De acordo com a Climatempo, esta terça-feira (20) ainda será marcada pelo predomínio do sol e tempo firme na maior parte do Estado. As temperaturas devem subir ao longo do dia, com máximas próximas de 28°C nas regiões oeste e noroeste. No entanto, a partir de quarta-feira, a chegada de áreas de instabilidade pelo oeste deve provocar mudanças nas condições meteorológicas, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Na quarta-feira (21), os temporais devem atingir inicialmente municípios do oeste e centro-oeste paranaense. Em cidades como Ampére, os acumulados podem ultrapassar 30 milímetros, enquanto Capanema pode registrar volumes superiores a 40 milímetros. Nas demais regiões, a chuva deve ocorrer de maneira mais localizada, com possibilidade de avanço da instabilidade ao longo dos dias seguintes.
A situação deve se intensificar na quinta-feira (22), quando são esperados os maiores volumes de chuva em municípios do centro-oeste, oeste e sudoeste. Conforme a previsão, cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga podem registrar acumulados entre 52 e 61 milímetros. A mudança no tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com outros sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas.
Na sexta-feira (23), a previsão indica continuidade das chuvas, especialmente nas regiões sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. Municípios como Ampére, Dois Vizinhos e Palmas podem acumular entre 55 e 73 milímetros de precipitação. O volume elevado de chuva aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis.
Para o Norte Pioneiro, embora a região não esteja entre as áreas de maior concentração de chuva previstas inicialmente, a possibilidade de mudanças no tempo ao longo da semana exige atenção da população. A intensidade e a distribuição das precipitações podem sofrer alterações conforme o deslocamento dos sistemas meteorológicos.
Diante da previsão, a orientação é acompanhar os comunicados atualizados dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e quedas de árvores. Durante tempestades, a população deve evitar abrigo debaixo de árvores, não atravessar áreas alagadas e manter distância de estruturas que possam ser atingidas por descargas elétricas.
Com informações de G1 Paraná.