Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após uma sequência de dias ensolarados e temperaturas mais amenas, o Paraná deve voltar a registrar chuvas e temporais a partir desta quarta-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de perigo potencial para tempestades, com previsão de ventos fortes, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões do Estado.

Segundo as informações meteorológicas divulgadas, o primeiro alerta abrange 178 municípios, principalmente nas regiões central e oeste do Paraná. Os avisos indicam possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de até 60 km/h. A instabilidade deve permanecer em diferentes áreas do território paranaense pelo menos até sexta-feira (23).

De acordo com a Climatempo, esta terça-feira (20) ainda será marcada pelo predomínio do sol e tempo firme na maior parte do Estado. As temperaturas devem subir ao longo do dia, com máximas próximas de 28°C nas regiões oeste e noroeste. No entanto, a partir de quarta-feira, a chegada de áreas de instabilidade pelo oeste deve provocar mudanças nas condições meteorológicas, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (21), os temporais devem atingir inicialmente municípios do oeste e centro-oeste paranaense. Em cidades como Ampére, os acumulados podem ultrapassar 30 milímetros, enquanto Capanema pode registrar volumes superiores a 40 milímetros. Nas demais regiões, a chuva deve ocorrer de maneira mais localizada, com possibilidade de avanço da instabilidade ao longo dos dias seguintes.

A situação deve se intensificar na quinta-feira (22), quando são esperados os maiores volumes de chuva em municípios do centro-oeste, oeste e sudoeste. Conforme a previsão, cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga podem registrar acumulados entre 52 e 61 milímetros. A mudança no tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com outros sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Na sexta-feira (23), a previsão indica continuidade das chuvas, especialmente nas regiões sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. Municípios como Ampére, Dois Vizinhos e Palmas podem acumular entre 55 e 73 milímetros de precipitação. O volume elevado de chuva aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Para o Norte Pioneiro, embora a região não esteja entre as áreas de maior concentração de chuva previstas inicialmente, a possibilidade de mudanças no tempo ao longo da semana exige atenção da população. A intensidade e a distribuição das precipitações podem sofrer alterações conforme o deslocamento dos sistemas meteorológicos.

Diante da previsão, a orientação é acompanhar os comunicados atualizados dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e quedas de árvores. Durante tempestades, a população deve evitar abrigo debaixo de árvores, não atravessar áreas alagadas e manter distância de estruturas que possam ser atingidas por descargas elétricas.

Veja, abaixo, a lista de cidades sob alerta de temporal na quarta-feira (21), a partir das 15h:

Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Ampére Anahy Arapuã Araruna Assis Chateaubriand Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo Mourão Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruz Machado Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Enéas Marques Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Fênix Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Godoy Moreira Goioerê Goioxim Guaíra Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Icaraíma Iguatu Indianópolis Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaipulândia Itapejara d'Oeste Ivaté Janiópolis Jardim Alegre Jesuítas Juranda Jussara Laranjal Laranjeiras do Sul Lindoeste Luiziana Mamborê Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Matelândia Mato Rico Medianeira Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Nova Tebas Ouro Verde do Oeste Palmas Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Peabiru Perobal Pérola Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Pitanga Planalto Porto Barreiro Pranchita Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Roncador Rondon Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Tomé Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Tapejara Tapira Terra Boa Terra Roxa Toledo Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Com informações de G1 Paraná.