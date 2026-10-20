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Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira

Inmet emitiu alerta para 178 municípios, com previsão de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo; instabilidade deve continuar até sexta-feira (23)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
20/10/2026 às 10h36
Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira
Paraná entra em alertas a partir desta quarta-feira (19). Foto: Reprodução/Bem Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após uma sequência de dias ensolarados e temperaturas mais amenas, o Paraná deve voltar a registrar chuvas e temporais a partir desta quarta-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de perigo potencial para tempestades, com previsão de ventos fortes, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões do Estado.

Segundo as informações meteorológicas divulgadas, o primeiro alerta abrange 178 municípios, principalmente nas regiões central e oeste do Paraná. Os avisos indicam possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de até 60 km/h. A instabilidade deve permanecer em diferentes áreas do território paranaense pelo menos até sexta-feira (23).

De acordo com a Climatempo, esta terça-feira (20) ainda será marcada pelo predomínio do sol e tempo firme na maior parte do Estado. As temperaturas devem subir ao longo do dia, com máximas próximas de 28°C nas regiões oeste e noroeste. No entanto, a partir de quarta-feira, a chegada de áreas de instabilidade pelo oeste deve provocar mudanças nas condições meteorológicas, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (21), os temporais devem atingir inicialmente municípios do oeste e centro-oeste paranaense. Em cidades como Ampére, os acumulados podem ultrapassar 30 milímetros, enquanto Capanema pode registrar volumes superiores a 40 milímetros. Nas demais regiões, a chuva deve ocorrer de maneira mais localizada, com possibilidade de avanço da instabilidade ao longo dos dias seguintes.

A situação deve se intensificar na quinta-feira (22), quando são esperados os maiores volumes de chuva em municípios do centro-oeste, oeste e sudoeste. Conforme a previsão, cidades como Palmital, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu e Pitanga podem registrar acumulados entre 52 e 61 milímetros. A mudança no tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com outros sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Na sexta-feira (23), a previsão indica continuidade das chuvas, especialmente nas regiões sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. Municípios como Ampére, Dois Vizinhos e Palmas podem acumular entre 55 e 73 milímetros de precipitação. O volume elevado de chuva aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Para o Norte Pioneiro, embora a região não esteja entre as áreas de maior concentração de chuva previstas inicialmente, a possibilidade de mudanças no tempo ao longo da semana exige atenção da população. A intensidade e a distribuição das precipitações podem sofrer alterações conforme o deslocamento dos sistemas meteorológicos.

Diante da previsão, a orientação é acompanhar os comunicados atualizados dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e quedas de árvores. Durante tempestades, a população deve evitar abrigo debaixo de árvores, não atravessar áreas alagadas e manter distância de estruturas que possam ser atingidas por descargas elétricas.

Veja, abaixo, a lista de cidades sob alerta de temporal na quarta-feira (21), a partir das 15h:

  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Paraíso
  4. Alto Piquiri
  5. Ampére
  6. Anahy
  7. Arapuã
  8. Araruna
  9. Assis Chateaubriand
  10. Barbosa Ferraz
  11. Barracão
  12. Bela Vista da Caroba
  13. Bituruna
  14. Boa Esperança
  15. Boa Esperança do Iguaçu
  16. Boa Ventura de São Roque
  17. Boa Vista da Aparecida
  18. Bom Jesus do Sul
  19. Bom Sucesso do Sul
  20. Braganey
  21. Brasilândia do Sul
  22. Cafelândia
  23. Cafezal do Sul
  24. Campina da Lagoa
  25. Campina do Simão
  26. Campo Bonito
  27. Campo Mourão
  28. Candói
  29. Cantagalo
  30. Capanema
  31. Capitão Leônidas Marques
  32. Cascavel
  33. Catanduvas
  34. Céu Azul
  35. Chopinzinho
  36. Cianorte
  37. Cidade Gaúcha
  38. Clevelândia
  39. Corbélia
  40. Coronel Domingos Soares
  41. Coronel Vivida
  42. Corumbataí do Sul
  43. Cruzeiro do Iguaçu
  44. Cruzeiro do Oeste
  45. Cruz Machado
  46. Diamante D'Oeste
  47. Diamante do Sul
  48. Dois Vizinhos
  49. Douradina
  50. Enéas Marques
  51. Engenheiro Beltrão
  52. Entre Rios do Oeste
  53. Esperança Nova
  54. Espigão Alto do Iguaçu
  55. Farol
  56. Fênix
  57. Flor da Serra do Sul
  58. Formosa do Oeste
  59. Foz do Iguaçu
  60. Foz do Jordão
  61. Francisco Alves
  62. Francisco Beltrão
  63. General Carneiro
  64. Godoy Moreira
  65. Goioerê
  66. Goioxim
  67. Guaíra
  68. Guaraniaçu
  69. Guarapuava
  70. Honório Serpa
  71. Ibema
  72. Icaraíma
  73. Iguatu
  74. Indianópolis
  75. Iporã
  76. Iracema do Oeste
  77. Iretama
  78. Itaipulândia
  79. Itapejara d'Oeste
  80. Ivaté
  81. Janiópolis
  82. Jardim Alegre
  83. Jesuítas
  84. Juranda
  85. Jussara
  86. Laranjal
  87. Laranjeiras do Sul
  88. Lindoeste
  89. Luiziana
  90. Mamborê
  91. Manfrinópolis
  92. Mangueirinha
  93. Manoel Ribas
  94. Marechal Cândido Rondon
  95. Maria Helena
  96. Mariluz
  97. Mariópolis
  98. Maripá
  99. Marmeleiro
  100. Marquinho
  101. Matelândia
  102. Mato Rico
  103. Medianeira
  104. Mercedes
  105. Missal
  106. Moreira Sales
  107. Nova Aurora
  108. Nova Cantu
  109. Nova Esperança do Sudoeste
  110. Nova Laranjeiras
  111. Nova Olímpia
  112. Nova Prata do Iguaçu
  113. Nova Santa Rosa
  114. Nova Tebas
  115. Ouro Verde do Oeste
  116. Palmas
  117. Palmital
  118. Palotina
  119. Pato Bragado
  120. Pato Branco
  121. Peabiru
  122. Perobal
  123. Pérola
  124. Pérola d'Oeste
  125. Pinhal de São Bento
  126. Pinhão
  127. Pitanga
  128. Planalto
  129. Porto Barreiro
  130. Pranchita
  131. Quarto Centenário
  132. Quatro Pontes
  133. Quedas do Iguaçu
  134. Querência do Norte
  135. Quinta do Sol
  136. Ramilândia
  137. Rancho Alegre D'Oeste
  138. Realeza
  139. Renascença
  140. Reserva do Iguaçu
  141. Rio Bonito do Iguaçu
  142. Roncador
  143. Rondon
  144. Salgado Filho
  145. Salto do Lontra
  146. Santa Helena
  147. Santa Izabel do Oeste
  148. Santa Lúcia
  149. Santa Maria do Oeste
  150. Santa Tereza do Oeste
  151. Santa Terezinha de Itaipu
  152. Santo Antônio do Sudoeste
  153. São João
  154. São Jorge d'Oeste
  155. São Jorge do Patrocínio
  156. São José das Palmeiras
  157. São Miguel do Iguaçu
  158. São Pedro do Iguaçu
  159. São Tomé
  160. Saudade do Iguaçu
  161. Serranópolis do Iguaçu
  162. Sulina
  163. Tapejara
  164. Tapira
  165. Terra Boa
  166. Terra Roxa
  167. Toledo
  168. Três Barras do Paraná
  169. Tuneiras do Oeste
  170. Tupãssi
  171. Turvo
  172. Ubiratã
  173. Umuarama
  174. Vera Cruz do Oeste
  175. Verê
  176. Virmond
  177. Vitorino
  178. Xambrê

Com informações de G1 Paraná.

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