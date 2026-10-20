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Grave acidente entre carretas deixa motorista morto nos Campos Gerais

Colisão frontal aconteceu na tarde de segunda-feira (19), em Palmeira, e provocou a interdição total da rodovia; vítima tinha 42 anos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
20/10/2026 às 10h15
Grave acidente entre carretas deixa motorista morto nos Campos Gerais
As circunstâncias que provocaram a colisão não foram esclarecidas. Foto: PRF

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PALMEIRA - Um grave acidente envolvendo duas carretas deixou um motorista de 42 anos morto na tarde desta segunda-feira (19), na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal provocou a interdição total da rodovia e mobilizou equipes de atendimento.

De acordo com informações divulgadas pelo portal D'Ponta News, os dois veículos de carga trafegavam em sentidos opostos quando uma das carretas teria invadido a pista contrária, por motivos ainda desconhecidos, e atingido a outra. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram esclarecidas.

Com a força do impacto, um dos motoristas sofreu ferimentos fatais e morreu ainda no local do acidente. A vítima tinha 42 anos e conduzia uma das carretas envolvidas. Até o momento, não foi informado se o caminhoneiro dirigia o veículo que teria invadido a pista contrária ou aquele que foi atingido.

Segundo as informações divulgadas, a carreta conduzida pela vítima estava vazia após realizar uma descarga em Paranaguá, no Litoral do Paraná, e seguia viagem de retorno para Boa Ventura de São Roque, na região central do Estado.

O outro veículo de carga havia saído de Assis Chateaubriand, no Oeste paranaense, com destino a São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Não foram divulgadas informações sobre possíveis ferimentos no segundo motorista.

O acidente provocou a interdição completa da BR-277 no trecho de Palmeira. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Foto: Reprodução/aRede
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