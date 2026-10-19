Investimento de R$ 1 bilhão no Proseg reduz acidentes e mortes nas rodovias do Paraná

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), alcançou resultados históricos na preservação de vidas e na modernização da malha viária estadual com a consolidação do Programa de Segurança e Sinalização Viária (Proseg Paraná). Com um aporte de R$ 1,070 bilhão para o período de 2021 a outubro de 2026, a iniciativa engloba intervenções estruturais em 9.965 quilômetros de rodovias em todo o Estado.

Os investimentos em segurança viária refletem diretamente na queda expressiva dos índices de acidente e mortalidade no trânsito. Em 2019, o Estado registrava 10,07 acidentes por 10 mil veículos. Com o avanço gradativo das obras e o incremento nos investimentos anuais a partir de 2021 – atingindo picos de aporte financeiro em 2024, com R$ 317,5 milhões, e em 2025, com R$ 222 milhões – o número de sinistros despencou para 2,89 por 10 mil veículos em 2026.

A curva de mortalidade seguiu a mesma tendência de queda drástica. O indicador de óbitos, que em 2021 registrava 0,853 mortes por 10 mil veículos, encolheu praticamente pela metade em 2026, com 0,426 por 10 mil veículos. Os dados são da Coordenação de Segurança Viária do DER/PR.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, os números refletem o compromisso da gestão estadual em aliar inovação, técnica e foco total na proteção dos usuários das rodovias.

“A segurança viária no Paraná é tratada como prioridade absoluta. O investimento de mais de R$ 1 bilhão no Proseg demonstra que planejamento técnico e aporte financeiro contínuo revertem-se diretamente na preservação de vidas. Reduzir pela metade o índice de mortes nas nossas estradas nos mostra que estamos no caminho certo, combinando grande infraestrutura de engenharia com sinalização de ponta e proteção física aos motoristas”, destacou.

Os trabalhos do Proseg contemplam desde a elaboração dos projetos executivos até o fornecimento e a instalação de dispositivos de segurança modernos ao longo das rodovias paranaenses. Segundo a Coordenação de Segurança Viária do DER/PR, o planejamento integrado permitiu cobrir de forma homogênea trechos críticos de todo o Estado com intervenções de alta visibilidade e resistência.

“Por meio do Proseg Paraná, trabalhamos para tornar as rodovias estaduais mais seguras, combinando sinalização horizontal e vertical de alta durabilidade, novos dispositivos de segurança e implantação de defensas metálicas em trechos de maior risco. São ações de engenharia que ajudam a orientar os condutores, prevenindo colisões e salvando vidas diariamente”, afirma Narayana Rohn Cardozo, coordenadora de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária.

INTERVENÇÕES

Até o momento, o balanço de intervenções do Proseg Paraná contabiliza 8.703,30 quilômetros de pinturas de eixo e bordos em sinalização horizontal; 135.462 unidades de placas de regulamentação e advertência instaladas; 459,60 quilômetros de defensas metálicas implantadas em trechos estratégicos ou curvas acentuadas e 2.391.023 unidades de dispositivos auxiliares, como tachas refletivas, balizadores e delineadores.

O programa segue com frentes de trabalho ativas até outubro de 2026, consolidando o Paraná como referência nacional na modernização e gestão técnica de rodovias.