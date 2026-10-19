Semana começa com sol e termina com alerta de tempestade no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - A semana começou com predomínio de sol e temperaturas em elevação no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná, mas a previsão aponta mudança nas condições do tempo a partir de quarta-feira (21), com retorno das chuvas e aumento do risco de tempestades. O alerta exige atenção dos moradores de municípios como Wenceslau Braz, Ibaiti, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar frio e seco que mantém o tempo estável perde força ao longo da semana. Na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), o sol deve predominar em boa parte do estado, com elevação gradual das temperaturas durante as tardes.

A mudança está prevista para a madrugada de quarta-feira (21), quando um sistema de baixa pressão em formação na região do Paraguai deve favorecer o retorno da chuva ao Paraná. Inicialmente, as precipitações atingem regiões do Oeste, Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na sequência, a instabilidade avança para outras áreas, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais.

Segundo o Simepar, a chuva deve alcançar todo o estado até sexta-feira (23), com possibilidade de tempestades e volumes acumulados expressivos em algumas regiões. Os acumulados podem se aproximar de 100 milímetros, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para quinta-feira (22), das 0h01 às 23h59. A classificação corresponde ao nível amarelo de alerta meteorológico, que indica possibilidade de fenômenos adversos e necessidade de atenção às atualizações oficiais.