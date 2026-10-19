Publicidade

Semana começa com sol e termina com alerta de tempestade no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Previsão indica retorno das chuvas a partir de quarta-feira (21), com possibilidade de temporais até sexta-feira (23); Inmet emitiu aviso de perigo potencial para quinta-feira (22)

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
19/10/2026 às 15h31
Semana começa com sol e termina com alerta de tempestade no Norte Pioneiro e Campos Gerais
Foto: Reprodução/Simepar

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - A semana começou com predomínio de sol e temperaturas em elevação no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná, mas a previsão aponta mudança nas condições do tempo a partir de quarta-feira (21), com retorno das chuvas e aumento do risco de tempestades. O alerta exige atenção dos moradores de municípios como Wenceslau Braz, Ibaiti, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar frio e seco que mantém o tempo estável perde força ao longo da semana. Na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), o sol deve predominar em boa parte do estado, com elevação gradual das temperaturas durante as tardes.

A mudança está prevista para a madrugada de quarta-feira (21), quando um sistema de baixa pressão em formação na região do Paraguai deve favorecer o retorno da chuva ao Paraná. Inicialmente, as precipitações atingem regiões do Oeste, Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na sequência, a instabilidade avança para outras áreas, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais.

Segundo o Simepar, a chuva deve alcançar todo o estado até sexta-feira (23), com possibilidade de tempestades e volumes acumulados expressivos em algumas regiões. Os acumulados podem se aproximar de 100 milímetros, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para quinta-feira (22), das 0h01 às 23h59. A classificação corresponde ao nível amarelo de alerta meteorológico, que indica possibilidade de fenômenos adversos e necessidade de atenção às atualizações oficiais.

Fotos: Arquivo Pessoal.
FORÇA DA FÉ Há 3 horas

Brazense caminha até Aparecida para agradecer milagre que salvou esposa grávida e filha

Após hemorragia de seis litros de sangue e 26 dias de internação, Mariana e Martina sobreviveram a uma gestação de alto risco; em agradecimento, Diogo Ribeiro percorreu quase 180 quilômetros até o Santuário Nacional

 Foto: Divulgação.
EDUCAÇÃO Há 6 horas

Alunos de Wenceslau Braz são destaque em feira científica estadual realizada em Foz do Iguaçu

Estudantes da Escola Estadual Ary Barroso foram premiados na V FENAAH/S, realizada em Foz do Iguaçu, com projetos sobre sustentabilidade e sensibilidade auditiva no TEA

 Foto: Reprodução/AEN
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Tomazina recebe Carreta da Inovação com atividades gratuitas de tecnologia

Projeto itinerante fica no município até sexta-feira (23), com oficinas, jogos digitais, realidade virtual e experiências voltadas à ciência e ao empreendedorismo

 Atividades se estenderam nesta segunda-feira (19) com uma palestra conduzida pela enfermeira Églen. Foto: Prefeitura de Arapoti
OUTUBRO ROSA Há 6 horas

Arapoti realiza palestra e mais de 800 procedimentos do Outubro Rosa

Mobilização promovida pela Secretaria de Saúde ampliou o acesso a exames preventivos e orientações; campanha também contou com palestra sobre câncer de mama

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Santa Casa de Jacarezinho confirma suspensão temporária para novos atendimentos

Medida envolve novos encaminhamentos regulados ao hospital; Pronto-Socorro permanece em funcionamento e rede regional organiza atendimento aos pacientes

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3531 - 20-10-2026 Há 3 horas

ED 3531 - 20-10-2026
FORÇA DA FÉ Há 3 horas

Brazense caminha até Aparecida para agradecer milagre que salvou esposa grávida e filha
TECNOLOGIA NO CAMPO Há 3 horas

Na Califórnia, satélites e robôs auxiliam produtores rurais dentro da porteira
ASSEMBLEIA Há 3 horas

Bancada Feminina da Assembleia recebe deputadas estaduais eleitas para a próxima legislatura
INVESTIMENTOS Há 4 horas

Investimento de R$ 1 bilhão no Proseg reduz acidentes e mortes nas rodovias do Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados