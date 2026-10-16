Saúde alerta sobre importância da imunização para conter doenças

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Neste sábado, 17 de outubro, celebra-se o Dia Nacional da Vacinação. A data serve como um importante alerta sobre a necessidade de manter os esquemas vacinais atualizados e conter o avanço de doenças imunopreveníveis. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), juntamente com as 22 Regionais de Saúde, reforça a disponibilidade dos mais de 1.800 locais para aplicação das vacinas em todo o Paraná, que seguem abastecidos e de portas abertas para atender a população de todas as idades.

Após o encerramento da Campanha Nacional de Multivacinação, realizada em agosto, o objetivo agora está na manutenção das altas coberturas vacinais, que no Paraná têm média de 90%. Somente durante a campanha, somados todos os dias da ação, foram aplicadas 770 mil doses em todo o Estado.

“É importante destacar que a todo momento deve-se atualizar a caderneta de vacinação, sendo essa a melhor estratégia para reduzir o risco de reintrodução de vírus e a circulação de doenças preveníveis, como influenza, sarampo e poliomielite”, explicou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

FOCO NO PÚBLICO JOVEM

Um dos grandes desafios é a imunização na adolescência. Muitas vezes, os jovens deixam de frequentar os postos de saúde e perdem doses essenciais, como a vacina contra o HPV, destinada à faixa etária de 9 a 14 anos. Apesar da baixa frequência, o Paraná supera a média nacional de 82,27% em meninas e 74,20% em meninos, e registra a cobertura vacinal com o índice de 91,06% e 87,42% respectivamente.

“Vacinar-se é um compromisso coletivo para conter o avanço de doenças que podem ser evitadas. No Paraná temos um índice de cobertura vacinal acima da média nacional, resultado de um trabalho intenso. A imunização é um ato contínuo de cuidado”, ressalta a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Com o objetivo de garantir que o Paraná mantenha sua população protegida contra doenças evitáveis, a Sesa realiza oficinas para capacitar os profissionais de saúde, por meio de um planejamento vacinal sólido, sustentável e eficiente.

As oficinas de Microplanejamento para Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) consistem em fornecer ferramentas para que as equipes de saúde analisem a realidade de seus próprios territórios. Durante as atividades, os profissionais são preparados para identificar demandas de insumos, recursos humanos e mapear populações vulneráveis, desenhando estratégias sob medida para cada região.

São ao todo nove encontros pelo Paraná que vão abranger os profissionais dos 399 municípios.

Além das oficinas, a Sesa também apoia diversas ações para ampliar a taxa de cobertura das vacinas preconizadas no SUS, como as campanhas nacionais de imunização, importantes para conscientizar a população e essenciais para a manutenção dos índices recordes das coberturas vacinais no Estado.

“Essas oficinas servem para levar a metodologia para que a gente aumente ainda mais nossas coberturas vacinais e sustente esses indicadores”, destacou Virgínia Dobkowski, coordenadora de Imunização da Sesa.

SARAMPO

O Estado não registra casos confirmados de sarampo desde 2020. Mesmo sem a circulação viral local, a Sesa mantém de forma contínua as ações de vigilância e prevenção em todo o território paranaense.

Com os registros recentes no país de casos de reintrodução do vírus, as equipes de monitoramento da Divisão de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa chamam a atenção principalmente para a imunização do público infantil.

A cobertura vacinal de crianças de até 1 ano, em 2026, está em 99,88% para a primeira dose (D1) e 86,78% para a segunda dose (D2) da vacina tríplice viral (dados até agosto/2026). O esquema regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Jovens e adultos de até 29 anos devem ter duas doses comprovadas na carteira, enquanto para a faixa de 30 a 59 anos a recomendação é de ao menos uma dose.

O Calendário Nacional de Imunização 2026 conta com novidades importantes referentes a algumas vacinas, que podem ser ajustadas e conferidas nas cadernetas:

PNEUMO20

A vacina Pneumocócica 20 (Pneumo 20) – incorporada para proteção ampliada de bebês e crianças de até 5 anos – agora também está disponível para aplicação nos idosos com 85 anos ou mais. Nesta etapa, a vacinação é destinada às pessoas que não receberam anteriormente a vacina pneumocócica. Nesse caso a recomendação é de uma dose única da Pneumo 20.

Nos demais casos, a indicação depende do histórico vacinal e dos intervalos entre as doses já recebidas. Por isso, é importante levar a caderneta de vacinação à unidade de saúde para avaliação da equipe responsável.

POLIOMIELITE

A imunização contra a Poliomielite também tem novidades. Desde 3 de agosto, o Paraná oferece a segunda dose de reforço da vacina contra a doença para crianças de 4 anos. Com a atualização, o esquema vacinal contra a paralisia infantil passa a ser composto por cinco doses, todas aplicadas de forma injetável com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), consolidando o fim definitivo da vacina oral, a tradicional gotinha.

Com esse novo esquema a Sesa destaca que a imunização primária do bebê continua sendo em três doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já o primeiro reforço é aplicado aos 15 meses, e o segundo reforço passa a ser administrado aos 4 anos. O objetivo principal do novo reforço é elevar os níveis de anticorpos e fortalecer a memória imunológica da criança antes do ingresso na rotina escolar.

COMO SE VACINAR

Para garantir o atendimento e atualizar as doses em atraso, a população deve se dirigir às mais de 1.800 salas de vacinação localizadas nas 22 Regionais de Saúde portando um documento de identificação e a caderneta de vacinação. O procedimento é gratuito e garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Paraná, a apresentação do comprovante de vacinação atualizado também é um requisito legal obrigatório para a matrícula e rematrícula escolar de menores em toda a rede de ensino.

CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Para celebrar o Dia Nacional da Vacinação, a Sesa lançou uma campanha publicitária focada na conscientização sobre a importância de proteger toda a população – desde crianças e jovens até adultos e idosos – por meio da imunização. O material é composto por diversas peças informativas e está sendo veiculado em múltiplas plataformas de comunicação.