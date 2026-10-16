Neto dá tijolada na cabeça da avó após ela tentar impedir que ele fumasse maconha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma idosa de 79 anos foi agredida pelo próprio neto, de 32 anos, após tentar impedir que ele fumasse maconha. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (15), em Mandaguari, no Norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem atingiu a avó na cabeça com um tijolo e acabou preso após confessar a agressão.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a violência começou quando a idosa tentou retirar um cigarro de maconha que estava com o neto, na tentativa de impedir que ele consumisse a droga. Durante a situação, o homem reagiu de forma violenta e atingiu a cabeça da avó com um tijolo.

A vítima precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, a idosa foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari.

Apesar da agressão, a mulher apresentava estado de saúde estável, conforme as informações divulgadas após o atendimento.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e localizou o suspeito na mesma rua onde a agressão havia acontecido.

Durante a abordagem, o homem de 32 anos confessou ter agredido a própria avó. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

O caso foi encaminhado às autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

Com informações de G1 Paraná.