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Carro é atingido por trem e motorista fica preso às ferragens nos Campos Gerais

Colisão aconteceu na noite de quinta-feira (15), em Ponta Grossa; vítima sofreu ferimentos moderados e precisou ser retirada do veículo por equipes de resgate

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 10h42
Carro é atingido por trem e motorista fica preso às ferragens nos Campos Gerais
Com a força da colisão, o motorista ficou preso às ferragens do veículo. Foto: Luísa de Andrade/D'Ponta News

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem ficou ferido após o carro que dirigia ser atingido por um trem na noite desta quinta-feira (15), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Com a força da colisão, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações divulgadas pelo portal aRede, o acidente aconteceu na divisa entre a Vila Liane e a Vila Margarida, quando o motorista tentava acessar a linha ferroviária. Durante a travessia, o automóvel foi atingido lateralmente pela composição ferroviária.

O impacto deixou o condutor preso no interior do carro, exigindo a atuação das equipes de emergência para realizar o desencarceramento. Bombeiros trabalharam na retirada da vítima, enquanto profissionais do Samu prestaram assistência médica durante o atendimento.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista sofreu ferimentos considerados moderados. Após ser retirado das ferragens, ele recebeu os primeiros socorros no local e foi estabilizado pelos profissionais de resgate.

Na sequência, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região para avaliação e atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre a identidade ou a idade do motorista.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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