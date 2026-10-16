Em pleno outubro, frente fria pode derrubar temperaturas para perto de 0°C no Paraná

Termômetros podem se aproximar de 0°C neste fim de semana. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná deve enfrentar uma queda acentuada nas temperaturas neste fim de semana, com termômetros que podem se aproximar de 0°C em algumas regiões do estado. Após dias de instabilidade provocada pela atuação de um ciclone extratropical, a previsão indica diminuição das chuvas a partir de sábado (17), enquanto uma massa de ar frio avança sobre o território paranaense.

De acordo com informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), divulgadas pelo g1, as menores temperaturas são esperadas no extremo Sul, especialmente nos municípios de Palmas e General Carneiro. Nessas localidades, as mínimas podem chegar a 8°C no sábado (17), cair para 5°C no domingo (18) e atingir apenas 3°C na segunda-feira (19).

Os valores estão consideravelmente abaixo das médias históricas de outubro, período em que as temperaturas mínimas na região costumam variar entre 12°C e 14°C.

Frio avança sobre o Paraná

Nesta sexta-feira (16), a instabilidade começa a perder força, embora o céu permaneça com muitas nuvens e possibilidade de chuvas ocasionais em diferentes regiões. Nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro, ainda há condições para descargas elétricas durante a tarde.

Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas começam a cair a partir do anoitecer. No sábado, o frio deve ser sentido em praticamente todo o Paraná, com mínimas inferiores a 10°C em diversos municípios da metade Sul.

No domingo (18) e na segunda-feira (19), a previsão indica tempo estável na maior parte do estado, com predomínio de sol e temperaturas mais baixas durante as primeiras horas da manhã. No Leste, a nebulosidade pode persistir, com possibilidade de chuviscos entre a Serra do Mar e o Litoral.

Tempestades podem retornar na próxima semana

Apesar da trégua prevista para o fim de semana, a estabilidade não deve durar muitos dias. Segundo o Simepar, as chuvas voltam a atingir pontos isolados do interior do Paraná na terça-feira (20).

A partir de quarta-feira (21), uma nova sequência de instabilidades deve avançar sobre o estado, com previsão de temporais até pelo menos domingo (25).

Para esse período, os meteorologistas projetam acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em algumas regiões, aumentando o risco de tempestades.

Outubro costuma registrar temperaturas mais elevadas

A chegada do frio chama a atenção por ocorrer em outubro, mês em que as temperaturas historicamente são mais elevadas no Paraná.

No extremo Noroeste, as máximas médias ultrapassam os 30°C, enquanto no Oeste e Norte variam entre 28°C e 30°C. Nos Campos Gerais e Sudoeste, ficam entre 26°C e 28°C, e na região Central e no Litoral, entre 24°C e 26°C.

Já no Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, as máximas históricas costumam variar entre 22°C e 24°C.

Em relação às mínimas, os menores valores médios são registrados no Centro-Sul e em parte da Região Metropolitana de Curitiba, entre 12°C e 14°C. No Norte, Oeste e Litoral, as mínimas históricas ficam entre 16°C e 18°C.

As temperaturas médias diárias, por sua vez, variam de 22°C a 24°C nas regiões mais quentes do estado, chegando a valores entre 14°C e 16°C em Curitiba e nas regiões de Palmas e General Carneiro.

Com informações de G1 Paraná.