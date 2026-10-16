Mulher fica ferida em acidente entre três veículos na PR-092

Mulher de 26 anos estava no Gol que atingiu o caminhão e a traseira de outro carro. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma mulher de 26 anos ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na PR-092, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A colisão aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (15), por volta das 17h35, e envolveu um Volkswagen Gol, um Chevrolet Onix e um caminhão Volvo VM 330.

Segundo informações divulgadas pela Folha Paranaense, o acidente foi registrado no km 206+800 da rodovia. O Gol, com placas de Arapoti, seguia em direção ao município quando se envolveu em uma colisão transversal com o caminhão, emplacado em Siqueira Campos, que trafegava no sentido contrário.

Após o primeiro impacto, o Gol teria atingido a traseira do Chevrolet Onix, também com placas de Siqueira Campos, que seguia à sua frente, no mesmo sentido da rodovia.

A motorista do Gol sofreu ferimentos e recebeu atendimento da equipe de resgate da concessionária EPR, sendo encaminhada ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva. Os motoristas do Onix e do caminhão, ambos de 24 anos, não ficaram feridos.