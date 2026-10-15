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Lamborghini vendida por Deolane é alvo de apreensão da polícia e comprador acusa calote

Comprador afirma ter pagado R$ 750 mil antes da apreensão e pede o cancelamento da compra e a devolução do dinheiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
15/10/2026 às 17h03
Lamborghini vendida por Deolane é alvo de apreensão da polícia e comprador acusa calote
Lamborghini Urus avaliada em R$ 3 milhões vendida por Deolane e irmã é alvo de processo na Justiça após veículo ser apreendido / Foto: Reprodução Instagram @deolane

A influenciadora Deolane Bezerra e sua irmã, Daniele Bezerra, estão envolvidas em uma disputa após a apreensão de uma Lamborghini Urus avaliada em R$ 3 milhões. Segundo informações obtidas pelo Portal LeoDias, um empresário chamado Rafael, que comprou o carro, afirma ter pagado R$ 750 mil antes de descobrir que o veículo tinha uma restrição judicial. Agora, ele quer cancelar a compra e receber o dinheiro de volta.

A negociação aconteceu em janeiro de 2026, quando a Lamborghini foi vendida à empresa Zeus Comércio de Pescados Ltda., representada por Rafael. O acordo previa o pagamento em 20 parcelas de R$ 150 mil. Antes de descobrir o bloqueio, o empresário afirma já ter efetuado cinco parcelas, totalizando R$ 750 mil.

Segundo os documentos, o bloqueio judicial foi registrado em maio de 2026 e está ligado a um processo criminal que tramita na Justiça de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, no qual Deolane responde como ré. Rafael afirma que não sabia da restrição quando comprou o automóvel.

Em agosto de 2026, a Polícia Civil apreendeu a Lamborghini em um estacionamento no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Na ocasião, o carro estava com o comprador e, segundo o boletim de ocorrência, seria levado para perícia.

– 13/01/2026: compra do veículo.
– 20/05/2026: inclusão do bloqueio pelo RENAJUD, conforme a notificação.
– 21/05/2026: prisão de Deolane em São Paulo.
– 20/07/2026: notificação informa R$ 750 mil já pagos, de um preço total de R$ 3 milhões.
– 17/08/2026: apreensão do veículo.

Com a apreensão, Rafael ficou sem o veículo, mas já havia desembolsado R$ 750 mil. Por isso, procurou a empresa responsável pela venda e suas sócias para tentar desfazer o negócio e recuperar o valor pago.

Na notificação enviada aos envolvidos, o empresário deu um prazo de dez dias para que apresentassem uma resposta e tentassem resolver a situação sem precisar recorrer à Justiça. Segundo o documento, ele não teria recebido retorno às tentativas de acordo.

Daniele diz que não participou da venda

Em nota, Daniele Bezerra afirmou que não participou da negociação e que sequer conhece o comprador. Ela também declarou que, quando a venda foi realizada, não havia restrição judicial sobre o veículo e que as datas do contrato e dos pagamentos podem comprovar essa informação.

Segundo Daniele, Deolane agiu de boa-fé ao transferir o carro para o comprador antes mesmo de receber todo o dinheiro combinado.

A irmã da influenciadora disse ainda que Rafael não entrou em contato diretamente com ela. De acordo com sua versão, a notificação foi enviada à empresa de Deolane, da qual Daniele afirma não ser mais sócia há bastante tempo. Por esse motivo, ela diz que não teria poder para decidir sobre a negociação ou resolver o problema.

Daniele acrescentou que, após consultar o advogado de Deolane, o representante jurídico do comprador teria recebido orientações para pedir à Justiça a liberação do veículo e depositar judicialmente o valor que ainda faltava pagar pela Lamborghini.

Ao final da nota, ela reforçou que não participou da venda e que não pode responder por uma negociação que, segundo ela, não foi realizada por sua iniciativa.

O Portal LeoDias também procurou a defesa de Deolane Bezerra e do empresário para comentar o caso. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

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