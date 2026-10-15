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Chuva causa deslizamento e interdita a PR-092

Equipes trabalham na recuperação de aterro e retirada de água em pontos da rodovia; trechos permanecem sinalizados

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1 PARANÁ
15/10/2026 às 16h06
Chuva causa deslizamento e interdita a PR-092
Rodovia PR-092 foi bloqueada, sem previsão de liberação. Foto: Foto: DER

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

A PR-092 está totalmente interditada nesta quinta-feira (15), entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, devido a um deslizamento de terra no km 79. A queda de barreira ocorreu na manhã de quarta-feira (14), após as chuvas.

O deslizamento bloqueou os dois sentidos da rodovia. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), não há previsão de liberação da pista.

As equipes trabalham na retirada da terra com o auxílio de uma retroescavadeira e na recuperação da rodovia.

Como alternativa, o DER-PR recomenda que os motoristas utilizem a Estrada Barra Bonita, uma via municipal.

Outros bloqueios em rodovias estaduais do Paraná

Além da PR-092, outras rodovias estão interditadas no Paraná. Veja:

PR-592 | Nova Prata do Iguaçu | Oeste

A rodovia está completamente bloqueada na altura do Km 15, por conta do rompimento de um bueiro, causado pelas chuvas. Não há previsão de liberação.

PR-460 | Pitanga | Campos Gerais

Devido a um rompimento de aterro, a PR-460 está em sistema pare e siga na altura do Km 8, por tempo indeterminado.

A orientação para quem vem de Campo Mourão é acessar a PR-487 em direção a Manoel Ribas, e depois utilizar a PR-466 sentido Pitanga. Já para quem está saindo de Pitanga sentido Campo Mourão deve fazer a rota no sentido inverso.

PR-554 | São João do Ivaí

Está interditada a ponte sobre o Rio Andirá, que fica na PR-554. Por conta das chuvas, o nível do rio ultrapassou a altura da ponte, que foi bloqueada como medida de segurança. A rota alternativa é a BR-376 até Mandaguaçu e a PR-552 sentido Ourizona e São Jorge do Ivaí.

PR-559 | Paraíso do Norte e Mirador | Noroeste

A ponte sobre o Rio Paranavaí, entre Paraíso do Norte e Mirador, também foi interditada. Não há rota alternativa por rodovia estadual, somente por vias municipais para acesso à Mirador.

PR-464 | Paranareal, Inajá e Paranacity | Noroeste

Rodovia em meia pista na altura do Km 17,8, entre Paranareal e Inajá, com sinalização e possibilidade de interdição total da rodovia. O trecho é monitorado devido ao risco de aumento de uma erosão.

Na mesma rodovia, no Km 14, entre Paranacity e Paranareal, a erosão da rodovia atingiu o dispositivo de drenagem e as equipes trabalham para recompor o aterro no local.

Além disso, na mesma rodovia, no km 2, há pontos de alagamento e seguem os trabalhos para esgotamento da água. Os trechos estão sinalizados.

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