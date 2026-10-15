Idoso é preso suspeito de assediar menina de 12 anos nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um idoso de 69 anos foi preso preventivamente na tarde de quarta-feira (14), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, suspeito de praticar atos de natureza sexual contra uma adolescente de 12 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), após investigações iniciadas a partir de uma denúncia apresentada pela mãe da vítima.

De acordo com a delegada Renata Batista, responsável pelas informações sobre o caso, o investigado era vizinho da família e teria se aproveitado dessa proximidade para cometer os atos denunciados. A primeira ocorrência relatada à polícia aconteceu no dia 12 de agosto de 2026, dentro da residência do suspeito.

Segundo o depoimento da adolescente, o homem teria praticado um ato de conotação sexual na presença dela, tocando a própria região íntima por cima da roupa. A situação foi posteriormente comunicada à mãe, que procurou a Polícia Civil.

Suspeito teria enviado mensagens à vítima

As investigações apontam que, quatro dias depois, em 16 de agosto, o homem voltou a abordar a adolescente, desta vez por meio de mensagens de texto.

Conforme a Polícia Civil, o investigado teria encaminhado conteúdos inapropriados e feito referências ao episódio anterior, questionando se a menina havia percebido os movimentos de sua mão sobre a região íntima.

Os relatos e demais elementos reunidos durante a investigação levaram a Polícia Civil a solicitar medidas judiciais contra o suspeito, incluindo a prisão preventiva e a apreensão de dispositivos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Justiça autorizou prisão e apreensão de celular

Os pedidos apresentados pela Polícia Civil receberam parecer favorável do Ministério Público e foram autorizados pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Criança, Adolescente e Idoso de Ponta Grossa.

Além da prisão preventiva, a Justiça autorizou buscas pessoais e domiciliares e a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e informáticos relacionados à investigação.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam o celular do investigado. O aparelho será submetido à perícia técnica para análise de informações que possam auxiliar na apuração das denúncias.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de D'Ponta News.