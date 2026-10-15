Publicidade

Idoso é preso suspeito de assediar menina de 12 anos nos Campos Gerais

Homem de 69 anos é investigado por atos de natureza sexual e envio de mensagens inapropriadas à adolescente; celular foi apreendido pela Polícia Civil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 13h57
Idoso é preso suspeito de assediar menina de 12 anos nos Campos Gerais
Idoso foi preso na tarde desta quarta-feira (14). Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um idoso de 69 anos foi preso preventivamente na tarde de quarta-feira (14), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, suspeito de praticar atos de natureza sexual contra uma adolescente de 12 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), após investigações iniciadas a partir de uma denúncia apresentada pela mãe da vítima.

De acordo com a delegada Renata Batista, responsável pelas informações sobre o caso, o investigado era vizinho da família e teria se aproveitado dessa proximidade para cometer os atos denunciados. A primeira ocorrência relatada à polícia aconteceu no dia 12 de agosto de 2026, dentro da residência do suspeito.

Segundo o depoimento da adolescente, o homem teria praticado um ato de conotação sexual na presença dela, tocando a própria região íntima por cima da roupa. A situação foi posteriormente comunicada à mãe, que procurou a Polícia Civil.

Suspeito teria enviado mensagens à vítima

As investigações apontam que, quatro dias depois, em 16 de agosto, o homem voltou a abordar a adolescente, desta vez por meio de mensagens de texto.

Conforme a Polícia Civil, o investigado teria encaminhado conteúdos inapropriados e feito referências ao episódio anterior, questionando se a menina havia percebido os movimentos de sua mão sobre a região íntima.

Os relatos e demais elementos reunidos durante a investigação levaram a Polícia Civil a solicitar medidas judiciais contra o suspeito, incluindo a prisão preventiva e a apreensão de dispositivos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Justiça autorizou prisão e apreensão de celular

Os pedidos apresentados pela Polícia Civil receberam parecer favorável do Ministério Público e foram autorizados pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Criança, Adolescente e Idoso de Ponta Grossa.

Além da prisão preventiva, a Justiça autorizou buscas pessoais e domiciliares e a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e informáticos relacionados à investigação.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam o celular do investigado. O aparelho será submetido à perícia técnica para análise de informações que possam auxiliar na apuração das denúncias.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de D'Ponta News.

Foto: Divulgação.
DEU RUIM Há 3 horas

Homem furta carro em São José da Boa Vista e acaba preso dois dias após sair da cadeia

Suspeito foi localizado com o veículo no município de Itararé, interior de São Paulo, e confessou a autoria do crime

 Suspeitos foram presos nesta quarta-feira (14). Foto: PCPR
CRIME DE 2024 Há 4 horas

Suspeitos de espancar homem até a morte são presos após quase dois anos nos Campos Gerais

Vítima foi arrastada de casa e agredida após se recusar a pedir desculpas; investigação utilizou dados de tornozeleira eletrônica e mensagens de celular para identificar os envolvidos

 Durante uma vistoria mais detalhada, os policiais também identificaram que a motocicleta não possuía registro de primeiro emplacamento junto ao órgão de trânsito. Foto: PMPR
INUSITADO Há 22 horas

Homem encontra placa na rua, coloca em moto e acaba preso em Wenceslau Braz

Condutor afirmou à Polícia Militar que comprou a moto por R$ 3 mil, sem placa, e que decidiu colocar a placa que achou na rua; homem não possuía CNH

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/PM Assai
VIOLÊNCIA Há 23 horas

Jovem vai parar no hospital após levar facadas do próprio pai na região

Crime aconteceu durante o fim de semana no município de Assaí e vítima contou que golpes aconteceram após uma discussão entre os dois

 No interior do Gol, os policiais encontraram uma garrafa vazia de bebida alcoólica. Foto: PMPR
ACIDENTE E FUGA Há 1 dia

Motorista bêbado e sem CNH bate em carro parado e foge em Wenceslau Braz

Condutor foi seguido após a colisão e abordado pela Polícia Militar; teste do bafômetro apontou 0,97 mg/L de álcool

Publicidade
Últimas notícias
TEMPESTADES Há 10 minutos

Tempestades fazem Norte Pioneiro registrar ventos acima dos 60 km/h
INVESTIGAÇÃO Há 27 minutos

Idoso é preso suspeito de assediar menina de 12 anos nos Campos Gerais
INFRAESTRUTURA Há 39 minutos

Duplicação da BR-153 avança e rodovia começa a receber asfalto em Jacarezinho
PREVENÇÃO Há 3 horas

Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas
NOVO GOVERNO Há 3 horas

Moro e Ratinho Junior se reúnem no Palácio Iguaçu para alinhar transição de governo

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados