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Homem é preso por espiar vizinha tomando banho

Vítima relatou que percebeu o vizinho observando-a durante o banho e levou um soco na boca ao tirar satisfação com ele; caso aconteceu em Ponta Grossa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
14/10/2026 às 11h19 Atualizada em 14/10/2026 às 11h31
Homem é preso por espiar vizinha tomando banho
Homem foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa para os procedimentos cabíveis. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (13) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, após ser acusado de espiar uma vizinha durante o banho e agredi-la com um soco na boca. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM), no bairro Jardim Carvalho.

Segundo informações da GCM, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi acionada e encontrou diversas pessoas exaltadas em frente a uma residência. No local, a mulher relatou que, durante a manhã, percebeu que estava sendo observada pelo vizinho enquanto tomava banho.

Ainda conforme o relato da vítima, ela decidiu questionar o homem sobre o ocorrido. Durante a discussão, ele teria desferido um soco em sua boca.

Suspeito admitiu ter observado a vizinha

Durante a abordagem, o homem apresentou sua versão aos guardas municipais e confirmou que havia observado a vizinha durante o banho. Ele também admitiu que houve contato físico entre os dois, sem que fossem detalhadas as circunstâncias.

Diante da denúncia de agressão, a equipe solicitou apoio para prestar atendimento à mulher, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Homem foi levado à delegacia

Após ouvir os envolvidos, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa para os procedimentos cabíveis.

A atuação da Guarda Civil Municipal também foi necessária para controlar a aglomeração de moradores que estavam exaltados diante da situação, evitando possíveis novos conflitos.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais para esclarecer as circunstâncias da denúncia e apurar eventuais responsabilidades.

Com informações de D'Ponta News.

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