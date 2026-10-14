Morre aos 83 anos o ex-deputado estadual Antonio Cotrim

Cotrim exerceu mandato como deputado estadual entre 1979 e 1983, durante a 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa. Foto: Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O ex-deputado estadual do Paraná Antonio Cotrim morreu nesta terça-feira (13), aos 83 anos, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ele vivia na cidade nos últimos anos e enfrentava um câncer. A morte foi comunicada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que divulgou uma nota de pesar.

Cotrim exerceu mandato como deputado estadual entre 1979 e 1983, durante a 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa. Além da atuação política, construiu uma trajetória ligada ao setor empresarial e ao desenvolvimento do ensino superior no município de Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná.

Trajetória política e empresarial

Natural de Piraju, no interior de São Paulo, Antonio Cotrim mudou-se para Maringá na década de 1960. Na cidade, concluiu os estudos no Colégio Gastão Vidigal e integrou a primeira geração de estudantes da Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde se formou em Ciências Econômicas e Administração de Empresas.

Posteriormente, estabeleceu-se em Campo Mourão, onde atuou como diretor e sócio da Comasa, empresa do setor de máquinas e implementos agrícolas.

Também presidiu, por duas gestões, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), participando da representação do setor empresarial do município.

Atuação na educação superior

Outra parte da trajetória de Cotrim foi dedicada ao ensino superior. Ele presidiu a Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão (Fundescam), instituição responsável pela criação e manutenção da antiga Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão.

A faculdade passou a integrar a estrutura da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), instituição pública de ensino superior.

Nos últimos anos, já residindo em Santa Catarina, Cotrim também participou da fundação do Observatório Social de Camboriú, entidade voltada ao acompanhamento da gestão pública. Anteriormente, havia integrado o Observatório Social de Maringá.

Assembleia Legislativa lamenta morte

Em manifestação oficial, a Assembleia Legislativa do Paraná lamentou o falecimento do ex-parlamentar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Cotrim deixa uma trajetória de atuação na política estadual, no setor empresarial e em instituições ligadas à educação e à fiscalização da administração pública.