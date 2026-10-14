Mais de 300 cidades estão em alerta para tempestades severas nesta quarta

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná entrou mais uma vez em alerta para tempestades. Nesta quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, amarelo e laranja, para todo o estado. O mais severo abrange mais de 300 cidades, apontando previsão de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h e quedas de granizo.

O alerta laranja, de perigo para tempestade, atinge 309 cidades, incluindo cidades do Norte Pioneiro, como Wenceslau Braz. Há previsão de chuvas de até 60 mm por hora ou até 100 mm no dia, além de ventos intensos que podem chegar aos 100 km/h e chuva de granizo. Veja a lista das cidades.

Já o alerta amarelo é válido em todos os 399 municípios paranaenses, com ventos que podem chegar a 60 km/h e chuva de até 50 mm no dia, além da previsão de queda de granizo.

Segundo o Simepar, as chuvas devem ocorrer de moderada a forte intensidade em diversos momentos do dia, em todas as regiões do Paraná.

Por conta do avanço de uma massa de ar mais fria e seca em direção ao Sul do país, os índices de instabilidade entre o Rio Grande do Sul (RS) e o estado paranaense. Desse modo, os eventos severos se concentram predominantemente na metade norte e leste do Paraná.

Veja as cidades que estão em alerta laranja:

Abatiá Adrianópolis Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Alvorada do Sul Amaporã Anahy Andirá Ângulo Antonina Apucarana Arapongas Arapoti Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Bandeirantes Barbosa Ferraz Barra do Jacaré Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bocaiúva do Sul Bom Sucesso Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafeara Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambará Cambé Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campina Grande do Sul Campo Bonito Campo Largo Campo Magro Campo Mourão Cândido de Abreu Cantagalo Capitão Leônidas Marques Carambeí Carlópolis Cascavel Castro Catanduvas Centenário do Sul Cerro Azul Céu Azul Cianorte Cidade Gaúcha Colorado Congonhinhas Conselheiro Mairinck Corbélia Cornélio Procópio Corumbataí do Sul Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruzmaltina Curiúva Diamante D'Oeste Diamante do Norte Diamante do Sul Douradina Doutor Camargo Doutor Ulysses Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fênix Figueira Floraí Floresta Florestópolis Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Francisco Alves Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guairaçá Guamiranga Guapirama Guaporema Guaraci Guaraniaçu Guarapuava Guaraqueçaba Ibaiti Ibema Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Iguatu Imbaú Imbituva Inajá Indianópolis Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaguajé Itaipulândia Itambaracá Itambé Itaperuçu Itaúna do Sul Ivaí Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jaboti Jacarezinho Jaguapitã Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japira Japurá Jardim Alegre Jardim Olinda Jataizinho Jesuítas Joaquim Távora Jundiaí do Sul Juranda Jussara Kaloré Laranjal Laranjeiras do Sul Leópolis Lidianópolis Lindoeste Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Lupionópolis Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Maripá Marquinho Marumbi Matelândia Mato Rico Mauá da Serra Medianeira Mercedes Mirador Miraselva Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Fátima Nova Laranjeiras Nova Londrina Nova Olímpia Nova Santa Bárbara Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmital Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranapoema Paranavaí Pato Bragado Peabiru Perobal Pérola Pinhalão Piraí do Sul Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Ponta Grossa Porecatu Porto Rico Prado Ferreira Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Prudentópolis Quarto Centenário Quatiguá Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre Rancho Alegre D'Oeste Reserva Ribeirão Claro Ribeirão do Pinhal Rio Bom Rio Branco do Ivaí Rio Branco do Sul Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salto do Itararé Santa Amélia Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Mariana Santa Mônica Santana do Itararé Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio da Platina Santo Antônio do Caiuá Santo Antônio do Paraíso Santo Inácio São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João do Caiuá São João do Ivaí São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José da Boa Vista São José das Palmeiras São Manoel do Paraná São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Sarandi Sengés Serranópolis do Iguaçu Sertaneja Sertanópolis Siqueira Campos Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Teixeira Soares Telêmaco Borba Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Tibagi Toledo Tomazina Três Barras do Paraná Tunas do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama Uniflor Uraí Ventania Vera Cruz do Oeste Virmond Wenceslau Braz Xambrê

Com informações de G1 Paraná.