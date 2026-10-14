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Mais de 300 cidades estão em alerta para tempestades severas nesta quarta

Há previsão de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h e quedas de granizo; Norte Pioneiro está em alerta laranja

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
14/10/2026 às 09h38
Mais de 300 cidades estão em alerta para tempestades severas nesta quarta
Foto: Kainan Lucas/ Ric RECORD.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná entrou mais uma vez em alerta para tempestades. Nesta quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, amarelo e laranja, para todo o estado. O mais severo abrange mais de 300 cidades, apontando previsão de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h e quedas de granizo.

O alerta laranja, de perigo para tempestade, atinge 309 cidades, incluindo cidades do Norte Pioneiro, como Wenceslau Braz. Há previsão de chuvas de até 60 mm por hora ou até 100 mm no dia, além de ventos intensos que podem chegar aos 100 km/h e chuva de granizo. Veja a lista das cidades.

Já o alerta amarelo é válido em todos os 399 municípios paranaenses, com ventos que podem chegar a 60 km/h e chuva de até 50 mm no dia, além da previsão de queda de granizo.

Segundo o Simepar, as chuvas devem ocorrer de moderada a forte intensidade em diversos momentos do dia, em todas as regiões do Paraná.

Por conta do avanço de uma massa de ar mais fria e seca em direção ao Sul do país, os índices de instabilidade entre o Rio Grande do Sul (RS) e o estado paranaense. Desse modo, os eventos severos se concentram predominantemente na metade norte e leste do Paraná.

Veja as cidades que estão em alerta laranja:

  1. Abatiá
  2. Adrianópolis
  3. Altamira do Paraná
  4. Altônia
  5. Alto Paraíso
  6. Alto Paraná
  7. Alto Piquiri
  8. Alvorada do Sul
  9. Amaporã
  10. Anahy
  11. Andirá
  12. Ângulo
  13. Antonina
  14. Apucarana
  15. Arapongas
  16. Arapoti
  17. Arapuã
  18. Araruna
  19. Ariranha do Ivaí
  20. Assaí
  21. Assis Chateaubriand
  22. Astorga
  23. Atalaia
  24. Bandeirantes
  25. Barbosa Ferraz
  26. Barra do Jacaré
  27. Bela Vista do Paraíso
  28. Boa Esperança
  29. Boa Ventura de São Roque
  30. Boa Vista da Aparecida
  31. Bocaiúva do Sul
  32. Bom Sucesso
  33. Borrazópolis
  34. Braganey
  35. Brasilândia do Sul
  36. Cafeara
  37. Cafelândia
  38. Cafezal do Sul
  39. Califórnia
  40. Cambará
  41. Cambé
  42. Cambira
  43. Campina da Lagoa
  44. Campina do Simão
  45. Campina Grande do Sul
  46. Campo Bonito
  47. Campo Largo
  48. Campo Magro
  49. Campo Mourão
  50. Cândido de Abreu
  51. Cantagalo
  52. Capitão Leônidas Marques
  53. Carambeí
  54. Carlópolis
  55. Cascavel
  56. Castro
  57. Catanduvas
  58. Centenário do Sul
  59. Cerro Azul
  60. Céu Azul
  61. Cianorte
  62. Cidade Gaúcha
  63. Colorado
  64. Congonhinhas
  65. Conselheiro Mairinck
  66. Corbélia
  67. Cornélio Procópio
  68. Corumbataí do Sul
  69. Cruzeiro do Oeste
  70. Cruzeiro do Sul
  71. Cruzmaltina
  72. Curiúva
  73. Diamante D'Oeste
  74. Diamante do Norte
  75. Diamante do Sul
  76. Douradina
  77. Doutor Camargo
  78. Doutor Ulysses
  79. Engenheiro Beltrão
  80. Entre Rios do Oeste
  81. Esperança Nova
  82. Espigão Alto do Iguaçu
  83. Farol
  84. Faxinal
  85. Fênix
  86. Figueira
  87. Floraí
  88. Floresta
  89. Florestópolis
  90. Flórida
  91. Formosa do Oeste
  92. Foz do Iguaçu
  93. Francisco Alves
  94. Godoy Moreira
  95. Goioerê
  96. Goioxim
  97. Grandes Rios
  98. Guaíra
  99. Guairaçá
  100. Guamiranga
  101. Guapirama
  102. Guaporema
  103. Guaraci
  104. Guaraniaçu
  105. Guarapuava
  106. Guaraqueçaba
  107. Ibaiti
  108. Ibema
  109. Ibiporã
  110. Icaraíma
  111. Iguaraçu
  112. Iguatu
  113. Imbaú
  114. Imbituva
  115. Inajá
  116. Indianópolis
  117. Ipiranga
  118. Iporã
  119. Iracema do Oeste
  120. Iretama
  121. Itaguajé
  122. Itaipulândia
  123. Itambaracá
  124. Itambé
  125. Itaperuçu
  126. Itaúna do Sul
  127. Ivaí
  128. Ivaiporã
  129. Ivaté
  130. Ivatuba
  131. Jaboti
  132. Jacarezinho
  133. Jaguapitã
  134. Jaguariaíva
  135. Jandaia do Sul
  136. Janiópolis
  137. Japira
  138. Japurá
  139. Jardim Alegre
  140. Jardim Olinda
  141. Jataizinho
  142. Jesuítas
  143. Joaquim Távora
  144. Jundiaí do Sul
  145. Juranda
  146. Jussara
  147. Kaloré
  148. Laranjal
  149. Laranjeiras do Sul
  150. Leópolis
  151. Lidianópolis
  152. Lindoeste
  153. Loanda
  154. Lobato
  155. Londrina
  156. Luiziana
  157. Lunardelli
  158. Lupionópolis
  159. Mamborê
  160. Mandaguaçu
  161. Mandaguari
  162. Manoel Ribas
  163. Marechal Cândido Rondon
  164. Maria Helena
  165. Marialva
  166. Marilândia do Sul
  167. Marilena
  168. Mariluz
  169. Maringá
  170. Maripá
  171. Marquinho
  172. Marumbi
  173. Matelândia
  174. Mato Rico
  175. Mauá da Serra
  176. Medianeira
  177. Mercedes
  178. Mirador
  179. Miraselva
  180. Missal
  181. Moreira Sales
  182. Munhoz de Melo
  183. Nossa Senhora das Graças
  184. Nova Aliança do Ivaí
  185. Nova América da Colina
  186. Nova Aurora
  187. Nova Cantu
  188. Nova Esperança
  189. Nova Fátima
  190. Nova Laranjeiras
  191. Nova Londrina
  192. Nova Olímpia
  193. Nova Santa Bárbara
  194. Nova Santa Rosa
  195. Nova Tebas
  196. Novo Itacolomi
  197. Ortigueira
  198. Ourizona
  199. Ouro Verde do Oeste
  200. Paiçandu
  201. Palmital
  202. Palotina
  203. Paraíso do Norte
  204. Paranacity
  205. Paranapoema
  206. Paranavaí
  207. Pato Bragado
  208. Peabiru
  209. Perobal
  210. Pérola
  211. Pinhalão
  212. Piraí do Sul
  213. Pitanga
  214. Pitangueiras
  215. Planaltina do Paraná
  216. Ponta Grossa
  217. Porecatu
  218. Porto Rico
  219. Prado Ferreira
  220. Presidente Castelo Branco
  221. Primeiro de Maio
  222. Prudentópolis
  223. Quarto Centenário
  224. Quatiguá
  225. Quatro Pontes
  226. Quedas do Iguaçu
  227. Querência do Norte
  228. Quinta do Sol
  229. Ramilândia
  230. Rancho Alegre
  231. Rancho Alegre D'Oeste
  232. Reserva
  233. Ribeirão Claro
  234. Ribeirão do Pinhal
  235. Rio Bom
  236. Rio Branco do Ivaí
  237. Rio Branco do Sul
  238. Rolândia
  239. Roncador
  240. Rondon
  241. Rosário do Ivaí
  242. Sabáudia
  243. Salto do Itararé
  244. Santa Amélia
  245. Santa Cecília do Pavão
  246. Santa Cruz de Monte Castelo
  247. Santa Fé
  248. Santa Helena
  249. Santa Inês
  250. Santa Isabel do Ivaí
  251. Santa Lúcia
  252. Santa Maria do Oeste
  253. Santa Mariana
  254. Santa Mônica
  255. Santana do Itararé
  256. Santa Tereza do Oeste
  257. Santa Terezinha de Itaipu
  258. Santo Antônio da Platina
  259. Santo Antônio do Caiuá
  260. Santo Antônio do Paraíso
  261. Santo Inácio
  262. São Carlos do Ivaí
  263. São Jerônimo da Serra
  264. São João do Caiuá
  265. São João do Ivaí
  266. São Jorge do Ivaí
  267. São Jorge do Patrocínio
  268. São José da Boa Vista
  269. São José das Palmeiras
  270. São Manoel do Paraná
  271. São Miguel do Iguaçu
  272. São Pedro do Iguaçu
  273. São Pedro do Ivaí
  274. São Pedro do Paraná
  275. São Sebastião da Amoreira
  276. São Tomé
  277. Sapopema
  278. Sarandi
  279. Sengés
  280. Serranópolis do Iguaçu
  281. Sertaneja
  282. Sertanópolis
  283. Siqueira Campos
  284. Tamarana
  285. Tamboara
  286. Tapejara
  287. Tapira
  288. Teixeira Soares
  289. Telêmaco Borba
  290. Terra Boa
  291. Terra Rica
  292. Terra Roxa
  293. Tibagi
  294. Toledo
  295. Tomazina
  296. Três Barras do Paraná
  297. Tunas do Paraná
  298. Tuneiras do Oeste
  299. Tupãssi
  300. Turvo
  301. Ubiratã
  302. Umuarama
  303. Uniflor
  304. Uraí
  305. Ventania
  306. Vera Cruz do Oeste
  307. Virmond
  308. Wenceslau Braz
  309. Xambrê

Com informações de G1 Paraná.

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