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Vendaval derruba árvores, destelha casas e ameaça abastecimento de água em Jaguariaíva

Prefeito Juca Sloboda e vice-prefeito Reginaldo Cheirubim acompanham os estragos provocados pelo temporal e alertam para o risco de falta de água no município

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/10/2026 às 14h22
Vendaval derruba árvores, destelha casas e ameaça abastecimento de água em Jaguariaíva
Vendaval derrubou árvores e destelhou casas em Jaguariaíva. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O forte vendaval que atingiu Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, durante a madrugada desta terça-feira (13), deixou um rastro de estragos pelo município, com árvores derrubadas, residências destelhadas e transtornos em diferentes regiões da cidade. O prefeito Juca Sloboda e o vice, Reginaldo Cheirubim, acompanham os trabalhos de recuperação e alertam para os impactos provocados pelo temporal, incluindo o risco de interrupção no abastecimento de água.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da prefeitura percorrem os locais atingidos para avaliar os danos e atender às ocorrências. Entre as regiões afetadas estão os bairros Taquaral, Nossa Senhora de Fátima, Vila Edith e as proximidades do Asilo. A zona rural também sofreu consequências das fortes chuvas e dos ventos.

Uma das principais preocupações da administração municipal é o abastecimento de água. Segundo Juca Sloboda, a falta de energia elétrica desde a madrugada interrompeu o funcionamento do sistema de captação no Rio Capivari, responsável pelo fornecimento à população.

“Daqui a pouco vai faltar água, porque estamos sem luz desde a madrugada e não estamos conseguindo captar água”, alertou o prefeito.

Juca também destacou que a grande quantidade de árvores derrubadas pode dificultar os trabalhos da Copel para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, especialmente na área rural. Diante da situação, pediu que os moradores economizem água até que o serviço seja normalizado.

O vice-prefeito Reginaldo Cheirubim afirmou que os estragos atingiram diversos pontos do município e comprometeram o andamento de serviços públicos que já estavam sendo executados.

“Foram muitos pontos da cidade que foram afetados pelo temporal, e essa chuvarada tem dado muito trabalho. Precisamos da compreensão da população nesse momento”, declarou.

Segundo Reginaldo, a operação tapa-buracos precisou ser interrompida, assim como os serviços de manutenção das estradas rurais, prejudicados pelas condições provocadas pelas chuvas.

O prefeito Juca Sloboda e o vice, Reginaldo Cheirubim, acompanham os trabalhos de recuperação. Foto: Divulgação

Além dos servidores municipais, voluntários participam dos trabalhos de atendimento à população, principalmente nas regiões onde foram registrados destelhamentos e quedas de árvores. As equipes seguem mobilizadas para minimizar os transtornos e atender às necessidades mais urgentes dos moradores.

Até o momento, não foi divulgado um balanço completo dos prejuízos nem uma previsão para a normalização dos serviços afetados.

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