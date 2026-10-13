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Com alta de 5,5%, Paraná chega a US$ 18,7 bilhões exportados de janeiro a setembro

Entre os itens de maior representatividade na pauta de exportações paranaenses estão a soja, a carne de frango in natura e o farelo de soja

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
13/10/2026 às 10h05 Atualizada em 13/10/2026 às 10h57
Com alta de 5,5%, Paraná chega a US$ 18,7 bilhões exportados de janeiro a setembro
O melhor mês de 2026 em relação a venda de produtos paranaenses para o Exterior foi julho. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

As exportações paranaenses alcançaram US$ 18,7 bilhões de janeiro a setembro deste ano, uma alta de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram US$ 17,7 bilhões vendidos ao Exterior. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), mostram um patamar mensal acima de US$ 2 bilhões exportados desde março de 2026.

O melhor mês de 2026 em relação a venda de produtos paranaenses para o Exterior foi julho, quando foram comercializados US$ 2,37 bilhões, seguido por agosto (US$ 2,32 bilhões), abril (US$ 2,29 bilhões) e junho (US$ 2,20 bilhões). Em setembro, o resultado foi de US$ 2,11 bilhões, o mesmo de maio e muito próximo ao de março (US$ 2,12 bilhões).

Entre os itens de maior representatividade na pauta de exportações paranaenses estão a soja, com US$ 3,9 bilhões, a carne de frango in natura, com US$ 3,3 bilhões, e o farelo de soja, com US$ 1,1 bilhão, com variações positivas em relação ao mesmo período de 2025 de 6%, 25,8% e 13,3%, respectivamente. A carne de frango aumentou sua participação na balança comercial em 2026, passando de 14,7% para 17,5%, enquanto que a soja em grão e o farelo ficaram estáveis (20,9% e 5,8%, ante 20,8% e 5,4%).

A maior variação, entretanto, foi registrada pelo aumento na comercialização de óleo de soja bruto, que passou de US$ 419,5 milhões para US$ 750,5 milhões, alta de 78,9%. Papel, com US$ 694,2 milhões; máquinas de terraplanagem e perfuração, com US$ 583,1 milhões; celulose, com US$ 494,1 milhões; óleos e combustíveis, com US$ 454,8 milhões; veículos de carga, com US$ 451,5 milhões; e automóveis, com US$ 442,9 milhões, completam a lista. Demais produtos chegaram a quase US$ 6,6 bilhões.

Destinos

Sexto maior exportador do País, os produtos do Paraná chegaram em 208 diferentes mercados internacionais no período de janeiro a setembro de 2026, alcançando desde grandes economias até países menos representativos no comércio global, como Mônaco, Quirguistão e Zimbábue.

O principal destino foi a China, que comprou US$ 4,3 bilhões, o equivalente a 23,1% de tudo que foi comercializado pelo Paraná ao Exterior nos nove primeiros meses de 2026. Apesar de uma redução em relação ao ano anterior, a Argentina segue como a segunda maior parceira comercial, com US$ 1 bilhão comprado, seguida por Estados Unidos (US$ 840,4 milhões), Índia (US$ 774 milhões) e México (US$ 716,3 milhões).

Também com exportações relevantes aparecem Irã (US$ 570,3 milhões), Peru (US$ 542,9 milhões), Paraguai (US$ 526,2 milhões), Chile (US$ 491,1 milhões) e Japão (US$ 476,4 milhões), este último com a maior variação positiva entre os 10 principais mercados paranaenses, com alta de 65,3% em relação a soma dos três primeiros trimestres de 2025. Esse crescimento, segundo o Ipardes, foi puxado principalmente pela expansão dos negócios envolvendo carne de frango.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os exportadores paranaenses vêm, continuamente, conquistando novos mercados. “Isso explica o crescimento das exportações do Estado mesmo em um contexto mundial de crescentes barreiras tarifárias”, afirmou.

Importação

Já o valor que o Paraná compra do Exterior cresceu 10,4% no período, passando de US$ 15,3 bilhões para US$ 16,9 bilhões. Entretanto, a balança comercial é favorável ao Estado em US$ 1,8 bilhão, resultado dos US$ 18,7 bilhões exportados menos o valor importado.

Apesar de ser o item mais comprado no Paraná, os adubos e fertilizantes registraram uma diminuição no volume importado de 10,1%, chegando a US$ 2,1 bilhões, o que pode indicar uma dependência menor do mercado internacional. Óleos e combustíveis, automóveis, autopeças e produtos químicos orgânicos foram os produtos com maior volume, em dólares, comprados do Exterior.

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