Publicidade

Paraná entra em alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h

Aviso laranja do Inmet atinge o Norte Pioneiro, os Campos Gerais e outras regiões do estado; temporais podem provocar alagamentos, queda de árvores e falta de energia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/10/2026 às 10h00
Paraná entra em alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h
Foto: Gilson Abreu/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob alerta de perigo para tempestades nesta terça-feira (13), com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange grande parte do território paranaense, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, e indica risco de transtornos ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta terça-feira. A previsão aponta volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros em um único dia. A combinação de chuva intensa, ventos fortes e granizo pode provocar alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Norte Pioneiro e Campos Gerais estão sob alerta

O aviso meteorológico abrange diversas regiões do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, Norte Central, Centro Oriental, Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste, Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba.

Além do território paranaense, o alerta também atinge áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A classificação laranja representa uma situação de perigo, indicando condições meteorológicas capazes de provocar danos materiais e colocar a população em risco.

Apesar da abrangência do aviso, a intensidade das tempestades pode variar entre os municípios. O alerta indica possibilidade de ocorrência dos fenômenos previstos, não significando que todas as localidades serão atingidas com a mesma intensidade.

Inmet orienta população a redobrar os cuidados

Diante do risco de temporais, o Inmet recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido à possibilidade de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é desligar aparelhos elétricos e, quando possível e seguro, o quadro geral de energia durante tempestades intensas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e redobrar a atenção ao longo desta terça-feira, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e outros transtornos relacionados às chuvas.

Com informações de Bem Paraná.

Criança morre após acidente - Foto: Divulgação.
FATALIDADE Há 2 dias

Menina de 3 anos morre após ser atingida por trave de futebol em cidade dos Campos Gerais

Criança participava de comemoração em Imbaú quando a estrutura caiu sobre seu corpo; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades

 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
LOGÍSTICA Há 5 dias

AliExpress e Correios renovam acordo para acelerar entregas de compras no Brasil

Parceria prevê redução nos prazos de entrega, melhorias no rastreamento e reforço na distribuição de encomendas durante a Black Friday e outras datas de grande movimento

 Paraná está sob três alertas de tempestades. Foto: Denis Ferreira Netto/Arquivo/Tribuna do Paraná
ALERTA CLIMÁTICO Há 5 dias

Três alertas de temporais ameaçam o Paraná nesta sexta-feira; cidades estão em alerta vermelho

Norte Pioneiro está sob alerta amarelo, enquanto mais de 80 cidades estão em alerta laranja; maior perigo pode afetar mais de 100 cidades

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ORIENTAÇÕES Há 5 dias

Primavera acende alerta para proteção solar e cuidados com a pele

Brasil deve registrar mais de 260 mil novos casos de câncer de pele não melanoma por ano, segundo INCA; farmacêutico orienta sobre uso correto do protetor solar

 De acordo com o Simepar, o Paraná registrou 14 tornados entre janeiro e o início de outubro. Foto: Divulgação
ALERTA CLIMÁTICO Há 6 dias

El Niño atinge nível ‘muito forte’ e Paraná pode registrar novos temporais extremos em outubro

Estado registrou 14 tornados em 2026 e mais de 153 mil pessoas afetadas por tempestades entre junho e setembro; Defesa Civil reforça monitoramento

Publicidade
Últimas notícias
ED 3529 - 14-10-2026 Há 7 horas

ED 3529 - 14-10-2026
SELO DA ANVISA Há 11 horas

Unidades de saúde do Norte Pioneiro são reconhecidas pela Anvisa por segurança do paciente
LAVOURAS EM RISCO Há 12 horas

Chuvas intensas ameaçam lavouras e preocupam produtores do Norte Pioneiro
POLÍTICA REGIONAL Há 12 horas

Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições
LUTO NO AXÉ Há 13 horas

Morre cantor Netinho, ícone do axé, aos 60 anos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 13 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados