Paraná entra em alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob alerta de perigo para tempestades nesta terça-feira (13), com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange grande parte do território paranaense, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, e indica risco de transtornos ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta terça-feira. A previsão aponta volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros em um único dia. A combinação de chuva intensa, ventos fortes e granizo pode provocar alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Norte Pioneiro e Campos Gerais estão sob alerta

O aviso meteorológico abrange diversas regiões do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, Norte Central, Centro Oriental, Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste, Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba.

Além do território paranaense, o alerta também atinge áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A classificação laranja representa uma situação de perigo, indicando condições meteorológicas capazes de provocar danos materiais e colocar a população em risco.

Apesar da abrangência do aviso, a intensidade das tempestades pode variar entre os municípios. O alerta indica possibilidade de ocorrência dos fenômenos previstos, não significando que todas as localidades serão atingidas com a mesma intensidade.

Inmet orienta população a redobrar os cuidados

Diante do risco de temporais, o Inmet recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido à possibilidade de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é desligar aparelhos elétricos e, quando possível e seguro, o quadro geral de energia durante tempestades intensas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e redobrar a atenção ao longo desta terça-feira, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e outros transtornos relacionados às chuvas.

Com informações de Bem Paraná.