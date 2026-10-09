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Urgente: homem armado invade CMEI e faz crianças de reféns

Caso aconteceu em Curitiba na tarde desta sexta-feira (09); área foi isolada e o BOPE tenta negociar com o suspeito

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 16h32
Urgente: homem armado invade CMEI e faz crianças de reféns
Rua do CMEI foi isolada. Foto: Tony Mattoso/RPC

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CURITIBA - Um homem armado com uma faca invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (09) e fez cerca de 20 crianças de reféns, segundo informações do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE).

A ocorrência está em andamento, e as primeiras informações apontam que o homem teria pulado o muro da instituição para entrar.

De acordo com o capitão João Roberto Galeto Alves, os primeiros detalhes apontam que o homem está em uma das salas, onde mantém cerca de 20 crianças reféns.

A área foi isolada e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi ao local para negociar com o suspeito.

Responsáveis de crianças que estudam em um colégio ao lado do CMEI foram chamados para buscar os estudantes e evacuar a escola.

As informações são do G1 Paraná, e a ocorrência continua em andamento.

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