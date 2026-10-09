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Idosa de 70 anos é ameaçada de morte pelo marido e homem acaba preso no Norte Pioneiro

Vítima foi encontrada chorando e abalada após ser ameaçada pelo companheiro, também de 70 anos; casal já possui histórico de ocorrências de violência doméstica

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 09h55
Idosa de 70 anos é ameaçada de morte pelo marido e homem acaba preso no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTA MARIANA - Uma idosa de 70 anos foi vítima de ameaças com uma faca feitas pelo próprio marido, também de 70 anos, na manhã desta quinta-feira (08), em Santa Mariana, no Norte Pioneiro do Paraná. O homem foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia de violência doméstica.

A situação foi registrada por volta das 10h55, em uma residência localizada na Rua Carlos Moreira Coelho. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que um homem, aparentemente embriagado, estaria ameaçando a esposa com uma faca.

Ainda conforme a denúncia, moradores próximos tentavam acalmar o suspeito e impedir que a situação se agravasse enquanto aguardavam a chegada dos policiais.

Ao chegar ao endereço, a equipe policial encontrou o casal na residência. A mulher estava visivelmente abalada e chorava durante o atendimento.

Em conversa com os militares, a vítima relatou que não suportava mais a convivência com o marido devido ao consumo frequente de bebidas alcoólicas e aos episódios de comportamento agressivo.

Segundo o depoimento, naquela manhã, o homem ficou alterado, pegou uma faca e passou a dirigir ofensas e ameaças contra a esposa.

A mulher também relatou dificuldades no relacionamento, marcado por episódios anteriores de violência doméstica. A Polícia Militar confirmou que existem registros anteriores envolvendo o casal, indicando que a situação não era um caso isolado.

Diante do relato da vítima e das circunstâncias encontradas no imóvel, os policiais deram voz de prisão ao homem, também de 70 anos.

A faca apontada como instrumento utilizado nas ameaças foi apreendida pela equipe policial.

A ocorrência foi registrada como ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O trecho disponibilizado do boletim não informa para qual unidade o suspeito foi encaminhado após a prisão.

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