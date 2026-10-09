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Três alertas de temporais ameaçam o Paraná nesta sexta-feira; cidades estão em alerta vermelho

Norte Pioneiro está sob alerta amarelo, enquanto mais de 80 cidades estão em alerta laranja; maior perigo pode afetar mais de 100 cidades

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 09h35
Três alertas de temporais ameaçam o Paraná nesta sexta-feira; cidades estão em alerta vermelho
Paraná está sob três alertas de tempestades. Foto: Denis Ferreira Netto/Arquivo/Tribuna do Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (9). Os avisos, classificados nas cores amarela, laranja e vermelha, indicam diferentes níveis de risco para tempestades, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. Enquanto municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul enfrentam as condições mais severas, o Norte Pioneiro permanece em alerta amarelo até a manhã de sábado (10). Veja a lista completa das cidades abaixo.

O aviso mais grave, o alerta vermelho, classificado como de grande perigo, abrange 102 municípios paranaenses. Nessas localidades, a previsão indica acumulados de chuva superiores a 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e possibilidade de granizo.

Segundo o Inmet, essas condições representam risco elevado de danos em imóveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, prejuízos à agricultura e transtornos no transporte. O alerta permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira.

Entre as cidades atingidas pelo aviso vermelho estão Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Toledo, União da Vitória e Laranjeiras do Sul.

Norte Pioneiro tem alerta amarelo até sábado

No Norte Pioneiro, a situação é de atenção, embora o nível de risco seja inferior ao registrado nas regiões sob alerta vermelho.

O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, começou à meia-noite desta sexta-feira (9) e segue até as 10h de sábado (10). A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

Também são esperados ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, existe baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

O alerta amarelo abrange todo o Paraná, incluindo municípios do Norte Pioneiro como Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti, Cambará, Bandeirantes e Tomazina.

Alerta laranja também atinge municípios do estado

Além do aviso vermelho, o Inmet mantém um alerta laranja, classificado como perigo, para municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

Nessas áreas, os temporais podem provocar chuvas de até 60 milímetros em uma hora ou acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, acompanhados de granizo.

O aviso também segue até as 23h59 desta sexta-feira e aponta risco de quedas de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia.

Alguns municípios aparecem simultaneamente nos alertas laranja e vermelho. Nessas situações, o aviso de maior gravidade deve orientar a atenção da população.

Defesa Civil orienta cuidados durante tempestades

Diante das condições meteorológicas, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade e redobrar os cuidados em áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os avisos meteorológicos indicam condições favoráveis à ocorrência de eventos severos, mas não significam que todas as cidades atingidas registrarão tempestades com a mesma intensidade.

Veja a lista das cidades nos alertas mais intensos

Alerta Laranja:

  1. Ampére
  2. Barracão
  3. Bela Vista da Caroba
  4. Bituruna
  5. Boa Esperança do Iguaçu
  6. Boa Vista da Aparecida
  7. Bom Jesus do Sul
  8. Bom Sucesso do Sul
  9. Braganey
  10. Campo Bonito
  11. Candói
  12. Capanema
  13. Capitão Leônidas Marques
  14. Cascavel
  15. Catanduvas
  16. Céu Azul
  17. Chopinzinho
  18. Clevelândia
  19. Corbélia
  20. Coronel Domingos Soares
  21. Coronel Vivida
  22. Cruzeiro do Iguaçu
  23. Diamante D'Oeste
  24. Diamante do Sul
  25. Dois Vizinhos
  26. Enéas Marques
  27. Espigão Alto do Iguaçu
  28. Flor da Serra do Sul
  29. Foz do Iguaçu
  30. Foz do Jordão
  31. Francisco Beltrão
  32. General Carneiro
  33. Guaraniaçu
  34. Honório Serpa
  35. Ibema
  36. Itaipulândia
  37. Itapejara d'Oeste
  38. Laranjeiras do Sul
  39. Lindoeste
  40. Manfrinópolis
  41. Mangueirinha
  42. Mariópolis
  43. Marmeleiro
  44. Matelândia
  45. Medianeira
  46. Missal
  47. Nova Esperança do Sudoeste
  48. Nova Laranjeiras
  49. Nova Prata do Iguaçu
  50. Ouro Verde do Oeste
  51. Palmas
  52. Pato Branco
  53. Pérola d'Oeste
  54. Pinhal de São Bento
  55. Pinhão
  56. Planalto
  57. Porto Barreiro
  58. Pranchita
  59. Quedas do Iguaçu
  60. Ramilândia
  61. Realeza
  62. Renascença
  63. Reserva do Iguaçu
  64. Rio Bonito do Iguaçu
  65. Salgado Filho
  66. Salto do Lontra
  67. Santa Helena
  68. Santa Izabel do Oeste
  69. Santa Lúcia
  70. Santa Tereza do Oeste
  71. Santa Terezinha de Itaipu
  72. Santo Antônio do Sudoeste
  73. São João
  74. São Jorge d'Oeste
  75. São José das Palmeiras
  76. São Miguel do Iguaçu
  77. São Pedro do Iguaçu
  78. Saudade do Iguaçu
  79. Serranópolis do Iguaçu
  80. Sulina
  81. Toledo
  82. Três Barras do Paraná
  83. Vera Cruz do Oeste
  84. Verê
  85. Virmond
  86. Vitorino

Alerta vermelho:

  1. Ampére
  2. Antônio Olinto
  3. Barracão
  4. Bela Vista da Caroba
  5. Bituruna
  6. Boa Esperança do Iguaçu
  7. Boa Vista da Aparecida
  8. Bom Jesus do Sul
  9. Bom Sucesso do Sul
  10. Campo Bonito
  11. Candói
  12. Cantagalo
  13. Capanema
  14. Capitão Leônidas Marques
  15. Cascavel
  16. Catanduvas
  17. Céu Azul
  18. Chopinzinho
  19. Clevelândia
  20. Corbélia
  21. Coronel Domingos Soares
  22. Coronel Vivida
  23. Cruzeiro do Iguaçu
  24. Cruz Machado
  25. Diamante D'Oeste
  26. Diamante do Sul
  27. Dois Vizinhos
  28. Enéas Marques
  29. Entre Rios do Oeste
  30. Espigão Alto do Iguaçu
  31. Flor da Serra do Sul
  32. Foz do Iguaçu
  33. Foz do Jordão
  34. Francisco Beltrão
  35. General Carneiro
  36. Guaraniaçu
  37. Guarapuava
  38. Honório Serpa
  39. Ibema
  40. Inácio Martins
  41. Itaipulândia
  42. Itapejara d'Oeste
  43. Laranjeiras do Sul
  44. Lindoeste
  45. Mallet
  46. Manfrinópolis
  47. Mangueirinha
  48. Marechal Cândido Rondon
  49. Mariópolis
  50. Marmeleiro
  51. Matelândia
  52. Medianeira
  53. Missal
  54. Nova Esperança do Sudoeste
  55. Nova Laranjeiras
  56. Nova Prata do Iguaçu
  57. Ouro Verde do Oeste
  58. Palmas
  59. Pato Bragado
  60. Pato Branco
  61. Paula Freitas
  62. Paulo Frontin
  63. Pérola d'Oeste
  64. Pinhal de São Bento
  65. Pinhão
  66. Planalto
  67. Porto Barreiro
  68. Porto Vitória
  69. Pranchita
  70. Quatro Pontes
  71. Quedas do Iguaçu
  72. Ramilândia
  73. Realeza
  74. Renascença
  75. Reserva do Iguaçu
  76. Rio Azul
  77. Rio Bonito do Iguaçu
  78. Rio Negro
  79. Salgado Filho
  80. Salto do Lontra
  81. Santa Helena
  82. Santa Izabel do Oeste
  83. Santa Lúcia
  84. Santa Tereza do Oeste
  85. Santa Terezinha de Itaipu
  86. Santo Antônio do Sudoeste
  87. São João
  88. São Jorge d'Oeste
  89. São José das Palmeiras
  90. São Mateus do Sul
  91. São Miguel do Iguaçu
  92. São Pedro do Iguaçu
  93. Saudade do Iguaçu
  94. Serranópolis do Iguaçu
  95. Sulina
  96. Toledo
  97. Três Barras do Paraná
  98. União da Vitória
  99. Vera Cruz do Oeste
  100. Verê
  101. Virmond
  102. Vitorino

Com informações de G1 Paraná.

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