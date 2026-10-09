Três alertas de temporais ameaçam o Paraná nesta sexta-feira; cidades estão em alerta vermelho

Paraná está sob três alertas de tempestades. Foto: Denis Ferreira Netto/Arquivo/Tribuna do Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (9). Os avisos, classificados nas cores amarela, laranja e vermelha, indicam diferentes níveis de risco para tempestades, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. Enquanto municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul enfrentam as condições mais severas, o Norte Pioneiro permanece em alerta amarelo até a manhã de sábado (10). Veja a lista completa das cidades abaixo.

O aviso mais grave, o alerta vermelho, classificado como de grande perigo, abrange 102 municípios paranaenses. Nessas localidades, a previsão indica acumulados de chuva superiores a 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e possibilidade de granizo.

Segundo o Inmet, essas condições representam risco elevado de danos em imóveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, prejuízos à agricultura e transtornos no transporte. O alerta permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira.

Entre as cidades atingidas pelo aviso vermelho estão Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Toledo, União da Vitória e Laranjeiras do Sul.

Norte Pioneiro tem alerta amarelo até sábado

No Norte Pioneiro, a situação é de atenção, embora o nível de risco seja inferior ao registrado nas regiões sob alerta vermelho.

O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, começou à meia-noite desta sexta-feira (9) e segue até as 10h de sábado (10). A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

Também são esperados ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, existe baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

O alerta amarelo abrange todo o Paraná, incluindo municípios do Norte Pioneiro como Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti, Cambará, Bandeirantes e Tomazina.

Alerta laranja também atinge municípios do estado

Além do aviso vermelho, o Inmet mantém um alerta laranja, classificado como perigo, para municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

Nessas áreas, os temporais podem provocar chuvas de até 60 milímetros em uma hora ou acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, acompanhados de granizo.

O aviso também segue até as 23h59 desta sexta-feira e aponta risco de quedas de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia.

Alguns municípios aparecem simultaneamente nos alertas laranja e vermelho. Nessas situações, o aviso de maior gravidade deve orientar a atenção da população.

Defesa Civil orienta cuidados durante tempestades

Diante das condições meteorológicas, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade e redobrar os cuidados em áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os avisos meteorológicos indicam condições favoráveis à ocorrência de eventos severos, mas não significam que todas as cidades atingidas registrarão tempestades com a mesma intensidade.

Veja a lista das cidades nos alertas mais intensos

Alerta Laranja:

Ampére Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Campo Bonito Candói Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Beltrão General Carneiro Guaraniaçu Honório Serpa Ibema Itaipulândia Itapejara d'Oeste Laranjeiras do Sul Lindoeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis Marmeleiro Matelândia Medianeira Missal Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Ouro Verde do Oeste Palmas Pato Branco Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Pranchita Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São José das Palmeiras São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Toledo Três Barras do Paraná Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino

Alerta vermelho:

Ampére Antônio Olinto Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Campo Bonito Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruz Machado Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Entre Rios do Oeste Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Beltrão General Carneiro Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Inácio Martins Itaipulândia Itapejara d'Oeste Laranjeiras do Sul Lindoeste Mallet Manfrinópolis Mangueirinha Marechal Cândido Rondon Mariópolis Marmeleiro Matelândia Medianeira Missal Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Ouro Verde do Oeste Palmas Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bonito do Iguaçu Rio Negro Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São José das Palmeiras São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Toledo Três Barras do Paraná União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino

Com informações de G1 Paraná.