Cavalo na pista provoca acidente com morte

A vítima conduzia uma Honda NXR Bros quando atingiu o cavalo, que estava na pista. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um jovem de 22 anos morreu após a motocicleta que conduzia atingir um cavalo na madrugada desta terça-feira (6), em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 05h, no km 232,2 da PR-239, no trecho que liga os municípios de Reserva e Cândido de Abreu.

A vítima conduzia uma Honda NXR Bros, com placas de Reserva, e seguia no sentido Cândido de Abreu quando ocorreu a colisão.

Conforme as informações levantadas no atendimento da ocorrência, um equino estava parado sobre a rodovia quando foi atingido pela motocicleta.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o animal chegou à pista ou há quanto tempo permanecia no trecho.

Também não foram informados detalhes sobre o responsável pelo cavalo.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Com informações de D'Ponta News.