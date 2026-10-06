Cavalo na pista provoca acidente com morte

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
Um jovem de 22 anos morreu após a motocicleta que conduzia atingir um cavalo na madrugada desta terça-feira (6), em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 05h, no km 232,2 da PR-239, no trecho que liga os municípios de Reserva e Cândido de Abreu.
A vítima conduzia uma Honda NXR Bros, com placas de Reserva, e seguia no sentido Cândido de Abreu quando ocorreu a colisão.
Conforme as informações levantadas no atendimento da ocorrência, um equino estava parado sobre a rodovia quando foi atingido pela motocicleta.
Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o animal chegou à pista ou há quanto tempo permanecia no trecho.
Também não foram informados detalhes sobre o responsável pelo cavalo.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Com informações de D'Ponta News.