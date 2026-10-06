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Brincadeira entre colegas de escola termina com morte de menino no Paraná

Luigi Gabriel caiu de frente no chão durante recreação, ficou internado por mais de uma semana e morreu no sábado; polícia também apura atendimento prestado após o acidente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/10/2026 às 10h45
Brincadeira entre colegas de escola termina com morte de menino no Paraná
Luigi Gabriel da Cruz tinha 12 anos de idade. Foto: Reprodução/Secretaria Municipal de Esportes de Castro/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um menino de 12 anos morreu após se ferir durante uma brincadeira com colegas dentro de uma escola estadual de Castro, nos Campos Gerais. Luigi Gabriel da Cruz Sales caiu de frente no chão, ficou internado por mais de uma semana e morreu no sábado (4).

O acidente aconteceu no dia 25 de setembro, no pátio do Colégio Estadual Professor Basílio Chrum. Segundo a Polícia Civil, Luigi estava com outros seis estudantes durante um momento de recreação.

O delegado Marcondes Ribeiro explicou que os alunos se revezavam em uma brincadeira na qual quatro pessoas puxavam pelas mãos uma criança que estava abaixada, fazendo com que ela fosse impulsionada para cima.

Na vez de Luigi, porém, o menino não conseguiu cair em pé.

“Quando foram fazer isso com o Luigi, ao invés de permanecer em pé ele caiu de frente no chão”, relatou o delegado.

Câmeras registraram queda

Imagens das câmeras de segurança da escola, que não foram divulgadas, registraram o momento do acidente. Conforme a investigação, Luigi atingiu o tórax contra o chão.

Após a queda, o estudante começou a sentir dores e deixou o local da brincadeira em busca de ajuda.

A princípio, a Polícia Civil trata o episódio como um acidente. Segundo o delegado, não existem até o momento indícios de que os outros adolescentes tivessem intenção de ferir Luigi ou assumido o risco de provocar a morte do colega.

“Não acredito, de forma preliminar, que houve uma intenção ou que algum adolescente assumiu risco de produzir resultado morte”, afirmou.

Apesar disso, as circunstâncias serão investigadas.

Polícia apura atendimento após acidente

A investigação também deverá esclarecer como ocorreu a prestação de socorro ao estudante.

De acordo com o delegado, o acidente aconteceu por volta das 15h40. O Samu teria sido acionado pela escola, mas o atendimento não foi realizado naquele momento porque inicialmente a situação não teria sido considerada grave.

Luigi foi levado posteriormente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em um carro de uma pedagoga, acompanhado da mãe. A chegada à unidade ocorreu por volta das 16h25.

A Polícia Civil agora pretende verificar o intervalo de aproximadamente 45 minutos entre o acidente e o encaminhamento à UPA.

“Vamos verificar se houve uma omissão ou uma inércia no atendimento médico”, explicou Marcondes Ribeiro.

O CimSAMU informou que abriu um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do chamado e que deverá se manifestar após a conclusão da análise.

Causa da morte ainda será determinada

A Polícia Civil ainda aguarda prontuários médicos e a conclusão do laudo pericial que deverá determinar oficialmente a causa da morte.

Segundo o delegado, uma informação preliminar repassada à investigação indica que Luigi teria sofrido o rompimento de um dos rins. O dado ainda depende de confirmação pelos documentos médicos e pela perícia.

O menino permaneceu internado por mais de uma semana após o acidente, mas não resistiu. Luigi foi sepultado nesta segunda-feira (5), no Cemitério Frei Mathias, em Castro.

Escola suspendeu aulas

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) dispensou os estudantes das aulas nesta segunda-feira e disponibilizou acolhimento e apoio psicossocial à comunidade escolar.

Em nota, a secretaria lamentou a morte e informou que acompanha o caso e presta apoio aos familiares, amigos e integrantes da escola.

Luigi também era atleta da Secretaria Municipal de Esportes de Castro, que publicou uma nota de pesar lamentando a morte do menino e prestando solidariedade à família.

Com informações de G1 Paraná.

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