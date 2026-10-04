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Eleições acontecem na região; veja a movimentação nas principais cidades

Mais de 58 mil eleitores estão aptos a votar em Jaguariaíva, Sengés e Arapoti; centenas de pessoas já passaram pelos locais de votação durante a manhã

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 13h45
Eleições acontecem na região; veja a movimentação nas principais cidades
Jaguariaíva registrou aglomeração de eleitores após estiagem da chuva. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As Eleições 2026 movimentam todo o Brasil neste domingo (04). Desde a abertura das urnas, às 08h, centenas de eleitores já compareceram aos locais de votação em Jaguariaíva, Sengés e Arapoti para participar do primeiro turno.

Juntos, os três municípios somam 58.809 eleitores aptos a votar. Jaguariaíva concentra o maior eleitorado, com 26.015 pessoas, seguida por Arapoti, com 19.028, e Sengés, com 13.766 eleitores.

Os dados fazem parte das estatísticas do cadastro eleitoral divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Ao todo, são 201 seções eleitorais distribuídas entre as três cidades.

Durante a manhã, a movimentação ocorreu principalmente nas escolas e colégios que concentram o maior número de seções e, consequentemente, devem receber um fluxo maior de eleitores ao longo do domingo.

Jaguariaíva tem mais de 26 mil eleitores

Com 26.015 pessoas aptas a votar, Jaguariaíva possui o maior eleitorado entre as três cidades acompanhadas pela reportagem. Nas primeiras horas do dia, por conta da chuva intensa, poucos eleitores compareceram, mas depois de uma estiada, os locais registraram grande aglomeração.

O município conta com 85 seções eleitorais distribuídas em 20 locais de votação. A maior movimentação durante a manhã foi registrada na Escola Municipal Júlio de Mesquita Filho, cenário que deve se manter ao longo do dia. O local concentra cerca de 3,4 mil eleitores, distribuídos em dez seções, sendo um dos principais pontos de votação de Jaguariaíva.

Outro ponto de grande movimentação é o Colégio Estadual Rodrigues Alves, também com dez seções e mais de 3,3 mil eleitores vinculados ao local.

Desde o período da manhã, eleitores têm comparecido às urnas nos diferentes pontos da cidade. A tendência é de continuidade do movimento durante a tarde, antes do encerramento da votação.

Arapoti teve mudanças em locais de votação

Em Arapoti, 19.028 eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026. São 66 seções eleitorais distribuídas em nove locais.

A maior concentração acontece na Escola Municipal Telêmaco Carneiro, que reúne aproximadamente 3,8 mil eleitores em 13 seções. O Colégio Estadual Rui Barbosa também está entre os principais locais de votação do município, concentrando cerca de 3,6 mil eleitores.

Neste ano, eleitores de Arapoti também precisaram ficar atentos a alterações realizadas pela Justiça Eleitoral nos locais de votação.

A seção 31, que anteriormente funcionava no antigo Posto de Saúde Alto Caratuva, foi transferida para o Colégio Estadual do Campo Cerrado das Cinzas. O antigo local está desativado. A mudança foi divulgada previamente pelo TRE-PR.

O Tribunal informou que Arapoti está entre os 105 municípios paranaenses que tiveram alterações em seções eleitorais para o pleito deste ano.

Sengés tem quase 14 mil pessoas aptas a votar

Sengés completa o balanço regional com 13.766 eleitores aptos. O município conta com 50 seções distribuídas em 14 locais de votação.

O principal ponto é o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, no Centro, que concentra mais de 3 mil eleitores em dez seções e, por isso, registra um dos maiores movimentos da cidade durante este domingo.

Outro local de destaque é o Colégio Estadual Professor Erasmo Braga, com cerca de 2 mil eleitores distribuídos em sete seções.

Assim como nas cidades vizinhas, centenas de moradores já passaram pelos locais de votação durante a manhã.

Votação segue até as 17h

As urnas permanecem abertas até as 17h, no horário de Brasília. Neste primeiro turno, os eleitores escolhem deputados federal e estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

Apesar da movimentação registrada durante a manhã, ainda não é possível saber oficialmente quantos eleitores já votaram em cada município. A totalização da Justiça Eleitoral começa somente após o encerramento da votação, às 17h, quando os boletins de urna passam a ser recebidos e processados.

A partir daí, será possível acompanhar dados como comparecimento, abstenção e avanço da totalização em cada município.

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