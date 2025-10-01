Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - O último final de semana foi marcado por uma grande demonstração de fé no Norte Pioneiro. A 7ª Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, reuniu milhares de fiéis vindos de diferentes cidades da região, reforçando uma tradição que cresce a cada ano e já se consolidou como uma das maiores manifestações religiosas do Paraná.

No sábado (27), 1.218 peregrinos deixaram a Catedral de Jacarezinho rumo ao santuário. A caminhada, feita em clima de devoção e espiritualidade, levou os participantes a percorrerem longos quilômetros em oração e agradecimento.

Muitos cumpriam promessas, outros buscavam renovar a fé, enquanto parte dos peregrinos participava pela primeira vez, atraída pelo simbolismo e pela energia de união que o evento transmite.

O destino da peregrinação é o Santuário São Miguel Arcanjo, um dos principais centros de devoção católica do país. O local recebe milhares de visitantes ao longo do ano, mas durante as festividades de setembro se transforma em um verdadeiro polo de turismo religioso.

O grande destaque do espaço é a estátua de São Miguel Arcanjo, com cerca de 19 metros de altura, construída em aço inox no próprio município. Trata-se da terceira maior estátua do mundo dedicada ao arcanjo, impressionando não apenas pelo tamanho, mas também pela beleza e pelo simbolismo.

A cada edição, a peregrinação reforça o papel de Bandeirantes como referência para o turismo religioso no Brasil. Além do impacto espiritual, o evento movimenta a economia local, atraindo caravanas e ônibus de diferentes estados, o que aquece o comércio e a rede de hospedagem da cidade.

Mais do que uma simples caminhada, a peregrinação é reconhecida pelos fiéis como um momento de encontro com a fé, marcado pela força coletiva e pelo espírito de comunidade. O esforço físico se mistura ao sentimento de gratidão, renovando a devoção a São Miguel Arcanjo.

O evento deste ano confirmou mais uma vez a importância dessa tradição no Norte Pioneiro, reunindo pessoas de todas as idades em uma experiência que transcende o corpo e toca diretamente o coração.