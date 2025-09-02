14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Lei que cria medida contra Carretão da Alegria é aprovada e segue para sanção em Arapoti

Medida foi aprovada por todos os vereadores na segunda votação, e agora seque para a sanção do prefeito Irani Barros

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2025 às 13h28 Atualizada em 02/09/2025 às 13h37
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Nesta segunda-feira (01), os vereadores de Arapoti, nos Campos Gerais, realizaram a segunda votação do projeto polêmico que determina medidas contra os “Carretões da Alegria”, que foi aprovado por unanimidade. Os veículos, populares em praticamente todo o país, contam com músicas e danças consideradas indecentes, normalmente de cunho sexual, e na visão dos vereadores, essas ações são prejudiciais para a infância.

O projeto de lei, que proíbe músicas e danças obscenas nos veículos, por conta da presença de crianças nos passeios, foi apresentado na Câmara na Sessão da última segunda-feira (25), e já havia sido aprovado por unanimidade entre os vereadores. No entanto, a medida trouxe uma série de polêmicas na cidade desde sua divulgação, dividindo opiniões na cidade e na região.

Com revoltas nas redes sociais, muitos moradores questionaram o porquê da crianção do projeto e, frente a isso, a Folha conversou exclusivamente com o vereador Maicon Pot, que além de ser o presidente da Casa, é o autor da Lei. Segundo ele, a medida foi proposta para garantir a segurança das crianças do município, além de ter relação com problemas registrados anteriormente na cidade.

Em entrevista, o vereador afirmou que o projeto é simples e direto, buscando a segurança das crianças arapotienses, que ficam expostas a conteúdos sexualizados presentes nestes veículos. “A proposta é simples. As crianças não têm que ficar expostas a este tipo de conteúdo, com letras e danças erotizadas, que prejudicam a infância. Queremos apenas proteger as nossas crianças”, destacou Maicon durante a entrevista.

O texto do projeto é autoexplicativo. O Art.1º da proposta afirma que, caso aprovada, “Fica proibida a reprodução de músicas com conteúdo adulto, incluindo letras com linguagem explícita, temas sexuais, violência ou apologia ao uso de substâncias ilícitas, em locomotivas de passeio destinadas ao público infantil em espaços públicos ou privados no município de Arapoti”, diz o artigo. O descumprimento da medida poderá resultar em advertências, multas e até mesmo a suspensão de operação no município.

O vereador ainda exemplificou a intensidade das letras explícitas nestes passeios. “São músicas que falam de coisas que crianças não precisam saber. Ficam lá no ‘senta, senta, toma, toma’ e isso não é coisa para criança ficar ouvindo”, afirmou.

Contudo, em primeira votação, o projeto já havia sido aprovado por unanimidade entre os vereadores, mas teve que passar por uma nova votação para cumprimento de protocolo. De acordo com apurações da Folha, novamente o projeto foi aprovado por todos os vereadores, e agora segue para sanção do prefeito Irani José Barros. Segundo o Art.5º do projeto, a partir da sanção, a lei entra em vigor 45 dias após sua publicação.

